Streit um Pizza-Verbot: Moerser (17) attackiert Busfahrer

Moers/Neukirchen-Vluyn. Bei einem Reizgas-Angriff ist ein Busfahrer von aggressiven Jugendlichen verletzt worden. Dem 43-Jährigen wurde seine Regeltreue zum Verhängnis.

Am Samstagabend, 12. August, wurde ein Busfahrer zum Opfer eines Reizgas-Angriffs. Dabei wurde seine Regeltreue zum Verhängnis des 43-Jährigen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, waren vier Jugendliche gegen 20.55 Uhr am Vluyner Platz in Neukirchen-Vluyn in den Linienbus eingestiegen. Als die 14- bis 17-Jährigen im Bus eine mitgebrachte Pizza essen wollten, machte sie der Busfahrer auf das Essensverbot aufmerksam. Dieses ignorierte die Gruppe auch weiterhin, was dazu führte, dass der Fahrer die Jugendlichen aus dem Bus verwies.

In der Folge kam es nach Polizeiangaben zu aggressivem Verhalten der jungen Fahrgäste. Nachdem ein 17-Jähriger aus Moers dem Fahrer Reizgas ins Gesicht sprühte, entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung. Mit leichten Verletzungen wurde der 43-Jährige in einem Krankenhaus behandelt und konnte mittlerweile entlassen werden. Den 17-jährigen Tatverdächtigen konnte die Polizei bereits ermitteln.

