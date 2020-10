Streik Streiks am Dienstag wirken sich in Moers auf die Bäder aus

Moers/Neukirchen-Vluyn. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft auch für Dienstag wieder zum Streik auf. Das hat Auswirkungen auf Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Die Streiks im Öffentlichen Dienst der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sorgen auch in dieser Woche wieder für Einschränkungen. Am Dienstag trifft es erneut auch die Sport- und Freizeiteinrichtungen der Enni. Laut Vorstand Lutz Hormes bleiben die Moerser Bäder im Solimare und im Sportpark Rheinkamp für den Vereinssport, für Kurse und auch zu den öffentlichen Schwimmzeiten geschlossen.

Der Streik im öffentlichen Dienst wirkt sich erstmals auch auf das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn aus. Am Dienstag, 20. Oktober, müssen das Schwimmen und das Saunieren an der Tersteegenstraße 91 daher ausfallen.

In der Moerser Abfallabfuhr wird es wohl nur geringe Einschränkungen geben. Die für Dienstag geplante Abfuhr von Rest- und Bioabfällen sowie von Sperrgut wird Enni voraussichtlich komplett schaffen. Lediglich die Papiertonnen im Bezirk rund um Augusta-, Homberger-, Essenberger- und Xantener Straße werden stehen bleiben. Hier sollen die Touren am Mittwoch nachgeholt werden. Enni bittet die Bürger, nicht geleerte Papiertonnen über Nacht an der Straße stehen zu lassen.

Auch in den für Mittwoch geplanten Abfuhrbezirken in Moers-Repelen wird der Streik nachwirken. Bis Freitag sei man aber wieder im regulären Abfuhrrhythmus. Hormes bittet um Verständnis, dass es bis dahin auch bei der Leerung öffentlicher Papierkörbe und der Straßenreinigung zu Behinderungen kommen wird.