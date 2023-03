Streik in Moers und Neukirchen-Vluyn: Wo Freitag nichts geht

Verdi-Warnstreik: In Moers und Neukirchen-Vluyn fällt am Freitag die Müllabfuhr aus (Symbolbild).

Moers/Neukirchen-Vluyn. In Moers und Neukirchen-Vluyn wird am Freitag bei Dienstleister Enni gestreikt: Welche Bäder geschlossen sind, wo die Mülltonnen stehenbleiben.

Wegen eines Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Öffentlichen Dienst bleiben am Freitag laut Mitteilung des Dienstleisters Enni alle Bäder in Moers und Neukirchen-Vluyn für den Schul- und Vereinssport sowie für die Kursangebote geschlossen. Auch die öffentlichen Schwimmzeiten fallen aus.

Bei der Abfallentsorgung fallen die regulären Abfuhren der Rest-, Bio- und Altpapiertonnen sowie die Straßenreinigung aus. Das heißt: In den Moerser Stadtteilen Hochstraß, Meerbeck und Scherpenberg bleiben die grauen Restabfalltonnen am Freitag stehen und beim Bioabfall fallen in Asberg alle geplanten Touren aus. Enni wird diese wahrscheinlich schon am Samstag nachholen, ansonsten sollten alle Tonnen bis Montag an den Straßen stehen bleiben.

Das gilt auch für die in dieser Woche in vielen Bezirken erstmals in diesem Jahr anstehenden Sonderabfuhr von Grünschnitt. Altpapiertonnen sollten Moerser in den Freitagsbezirken Scherpenberg und Westerbruch aber erst gar nicht rausstellen. Wer hier nicht bis zur nächsten regulären Abfuhr warten kann, dem empfiehlt die Enni auf den Kreislaufwirtschaftshof auszuweichen, den Enni auch am Streiktag öffnen wird. Die Leerung der öffentlichen Papierkörbe wird Enni am Freitag voraussichtlich größtenteils durchführen können.

