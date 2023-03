Streik in Kamp-Lintfort: Nächste Woche bleibt Müll stehen

Kamp-Lintfort. Warnstreiks im öffentlichen Dienst auch in Kamp-Lintfort. Am 15. und 16. März werden Restmüll und Biotonnen nicht geleert. Es gibt Ersatztermine.

Von dem für nächste Woche Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. März, angekündigten Warnstreik im öffentlichen Dienst wird auch der Servicebetrieb ASK in Kamp-Lintfort betroffen sein. Das teilt die Stadtverwaltung mit. An beiden Tagen sei davon auszugehen, dass die Abfuhr der Restmüll- und Biotonnen komplett ausfallen wird. Der Wertstoffhof werde ganztägig geschlossen bleiben.

Die Abfuhr wird in der darauffolgenden Woche, jeweils am gleichen Wochentag, also am 22. und 23. März nachgeholt, heißt es weiter. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger können Restabfall dann an diesen beiden Terminen einmalig in Säcken neben ihre Tonne stellen. Der ASK bittet darum, dickwandige, reißfeste Abfallsäcke zu benutzen und diese sorgfältig zu verschließen. Das Gewicht darf 15 Kilogramm pro Sack nicht überschreiten.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland