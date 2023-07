Street Food in Moers: Das kosten Burger, Cocktails und Bier

Liegestühle, Strand und ein Cocktail in der Hand: Alexander Binevitch und Cedric Ostermann vom Veranstalterteam zeigen, welche Stimmung sie sich vom "Street Food & Beach Festival" in Moers erhoffen.

Moers. Auf dem Moerser Kastellplatz ist das Street Food & Beach Festival gestartet. Welche seltenen Gerichte es dort im Angebot gibt und was sie kosten.

Eine Urlaubsoase vor der eigenen Haustür – nicht weniger versprechen die Veranstalter des „Street Food & Beach Festivals“ in Moers. In der City warten seit Donnerstagnachmittag, 6. Juli, mehrere Stände mit Speisen und Getränken aus aller Welt auf die Besucherinnen und Besucher. Die Redaktion hat sich im Vorfeld der Eröffnung auf dem mit Palmen und zwei Sandflächen umgestalteten Kastellplatz umgesehen und mit dem Veranstalter „JustFestivals“ aus Dortmund über Highlights, Preise und Tipps für die Anfahrt gesprochen. Die Infos im Überblick.

Wann findet das Street Food & Beach Festival in Moers statt?

Das „Street Food & Beach Festival“ ist am Donnerstag, 6. Juli, um 17 Uhr gestartet und wird am Sonntagabend, 9. Juli, enden. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Wie viele Besucherinnen und Besucher über das Wochenende erwartet werden, sei durch das ständige Kommen und Gehen „unmöglich zu sagen“, meint Alexander Binevitch vom Organisationsteam.

Wie viele Stände sind beim Street Food Festival dabei?

Das nach Angaben des Veranstalters „größte Beachfestival Deutschlands“ ist in diesem Jahr noch größer als in den Vorjahren. „Die Moerser nehmen das Festival toll an und erlauben uns so, stetig zu wachsen“, sagt Binevitch. Waren bei der Erstauflage 2016 noch drei Stände mit Essen, ein Bierstand und ein Cocktailverkauf dabei, sind es jetzt 20 Anbieter für Street Food sowie je drei Bier- und Cocktailstände.

Wie sind die Preise auf dem Street Food Festival in Moers?

Einen Burger gibt es im Schnitt für 8 Euro, während die Portion selbst gemachter Pommes 4 und der Veggie-Döner 9 Euro kostet. Der Preis für ein frisch gezapftes Bier liegt bei 4 Euro (0,3 Liter Brinkhoffs), die Getränke von der Weinbar beginnen ab 4,50 Euro. Die Angebote auf der Cocktailkarte beinhalten Sommer-Klassiker wie Caipirinha, Cuba Libre oder Sex on the Beach, die Drinks beginnen preislich bei 7 Euro, bzw. 5 Euro in der alkoholfreien Variante.

Die Bänke stehen und der Sandboden ist aufgeschüttet. Wir haben das „Street Food & Beach Festival“ beim Aufbau besucht. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Wie viel Bargeld sollten Besucherinnen und Besucher dabeihaben?

„Wer ein Getränk und ein Street Food-Gericht kaufen möchte, sollte etwa 10 bis 15 Euro einplanen“, rät Alexander Binevitch. An einer zunehmenden Zahl der Stände sei mittlerweile aber auch bargeldloses Zahlen mit Karte möglich.

Was sind die Programm-Highlights bei der Veranstaltung in Moers?

Das musikalische Programm umfasst verschiedene Bands, DJs und Künstler aus den Genres Latin, Pop, Rock und Reggae. Wer das Event am Samstag, 8. Juli, besucht, kann zudem bei einem Beachvolleyball-Turnier zuschauen.

Tipps für die Anreise zum Street Food & Beach Festival in Moers

Da das Parkhaus Kautzstraßeaufgrund des bevorstehenden Abrisses gesperrt ist und der Kastellplatz als Veranstaltungsort ebenfalls für das Abstellen von Autos wegfällt, könnte sich die Parkplatzsuche in der Moerser Innenstadt schwierig gestalten. Der Veranstalter rät, wenn irgendwie möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder zu Fuß das Festival zu besuchen. „Das hat den Vorteil, dass man auch etwas trinken kann“, sagt Cedric Ostermann vom Organisationsteam. Wer dennoch mit dem Auto anreist, könnte auf dem Parkplatz Mühlenstraße fündig werden.

Welche Vorbereitungen gibt es für das heiße Wochenende in Moers?

„Für eine Beach-Veranstaltung wird das Wetter genau richtig, so können es schöne, lange Partyabende werden“, sagen das Veranstalterteam mit Blick auf die für das Wochenende angekündigten Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke. Neben kühlen Getränken und Eis nach thailändischer Art sei ebenfalls für genügend Liegestühle und Schattenplätze durch Bäume und Sonnenschirme gesorgt.

