Auch 2024 gibt es ein „Street Food & Music Festival“ in Moers (Archivbild).

Moers Das beliebte „Street Food & Music Festival“ kehrt auch 2024 wieder nach Moers zurück. So viele Food Trucks sind in diesem Jahr am Start.

Das beliebte „Street Food & Music Festival“ kehrt nach Moers zurück. Vom 7. bis zum 9. Juni 2024 bittet es Feinschmecker und Musikliebhaber wieder auf den Kastellplatz. Wie der Veranstalter mitteilt, lockte es im vergangenen Jahr tausende Besucherinnen und Besucher.

Von Freitag bis Sonntag stehen dann 25 Food-Trucks auf dem Platz. Von exotischen Speisen bis zu klassischen Leckerbissen sei für jeden Geschmack etwas dabei. „Wir haben die besten Food-Trucks aus der Region und darüber hinaus eingeladen, um sicherzustellen, dass unsere Besucher eine unvergessliche kulinarische Erfahrung genießen können“, sagt Festivalorganisator Cedric Ostermann.

Street Food Festival in Moers: Live-Musik gehört zum Programm

Zusätzlich bietet das Festival ein umfangreiches musikalisches Programm. Auf einer eigens errichteten Bühne erwartet Besuchende Live-Musik und DJ-Auftritte. „Musik verbindet Menschen und schafft eine einzigartige Atmosphäre. Wir freuen uns darauf, mit großartigen Künstlern und Bands aufzutreten, die die Stimmung auf dem Festivalgelände zum Kochen bringen werden“, sagt Steffen Denter vom Dortmunder Veranstalter Just Festival.

Das „Street Food & Music Festival“ kehrt 2024 nach Moers zurück. Jetzt steht der Termin fest (Archivbild). Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Der Eintritt zum Festival ist frei, darauf legen die Organisatoren besonderen wert. „Uns ist es wichtig, dass dieses Festival für alle zugänglich ist. Wir möchten, dass die Menschen zusammenkommen, Spaß haben und neue kulinarische Abenteuer erleben können“, betont Cedric Ostermann.

Lokale Partner und Unternehmen, die sich am Festival beteiligen möchten, sind herzlich eingeladen, sich bei den Organisatoren zu melden. Für weitere Informationen und Anfragen können sie sich per E-Mail an kontakt@just-festival.de melden.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland