Streaming-Konzert mit neuer Band „Kubus“ im Moerser Bollwerk

Der Verein „nichtegal“ lädt zu seinem jährlichen Benefizkonzert – per Livestream aus dem Bollwerk in Moers.

Moers. „nichtegal“ lädt zum Livestream-Konzert aus dem Bollwerk mit „Kubus“. Die Bandmitglieder kommen aus bekannten Gruppen aus Moers und Umgebung.

Dass Veranstaltungen aktuell schwierig sind, hält den noch jungen Verein „nichtegal e.V.“ nicht davon ab, sein beliebtes Benefiz-Konzert in diesem Jahr digital stattfinden zu lassen. Live aus dem Bollwerk107 wird am Samstag, 20. Februar, ab 20 Uhr via Youtube, Facebook und Twitch das Konzert der Band „Kubus“ in die niederrheinischen Wohnzimmer gestreamt.

Die Veranstaltung, die auf dem gleichnamigen Prinzip „Spass für Spende“ basiert, bleibt beim Konzept der letzten Jahre. „Schau dir den Stream an und wenn es dir gefällt, freuen wir uns über eine Spende“, schreibt Ruth Scheuvens, 1. Vorsitzende des Vereins, in einer Pressemitteilung. „Dieses Jahr gehen die Erlöse zu einem Teil an die Aktion ‚Mein Körper gehört mir‘ und zum anderen Teil an ‘nichtegal e.V.’ für gezielte Einzelfallhilfen“.

Homeschooling-Computer für Kinder und Jugendliche

Dieser Anteil werde unbürokratisch und unkompliziert je nach Bedarf an Kinder und Jugendliche aus der Region ausgeschüttet, die Hilfe benötigen. So bringt der Verein zum Beispiel gerade Homeschooling-PCs an Kinder und Jugendliche, die sonst keinen Zugang zum digitalen Klassenzimmer hätten. Alle Beteiligten der Veranstaltung arbeiten ehrenamtlich.

So ist auch die Band „Kubus“ für den guten Zweck unterwegs. Dazu gehören Sänger Guido Brohl und Gitarrist Stephan Köster, beide von der bekannten, aufgelösten Moerser Band „Holodeck“, Yvonne Rüller (vorher Gesang Zauberlehrling), Oliver Czarnecki am Schlagzeug (Rockameier) und Leon Dombrowski am Bass (Dee Dammers Band).

Alle Spenderinnen und Spender nehmen an einer Verlosung teil

Neben dem Livekonzert wird es eine Verlosung unter den Spendern geben. Es werden verschiedene Gutscheine und Sachpreise aus dem Umfeld des Vereins an neue Besitzer vergeben. Die Veranstaltung findet für die anwesenden,notwendigen Akteure, Techniker und Organisatoren unter strengen Hygienevorschriften statt. Unteranderem werden alle beteiligten am Veranstaltungstag einem Covid-Test unterzogen.

Die Streams sind über die eigens eingerichtete Landingpage http://stream.nichtegal.de auf den Portalen Youtube, Facebook und Twitch erreichbar.