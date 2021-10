In Moers werden in zwei Stadtteilen Straßen saniert (Symbolbild). Anwohner müssen sich an den Kosten beteiligen, teilt die Stadt mit.

Moers Straßenbau in Moers: Hier entstehen Kosten für Anwohner

Moers. In zwei Moerser Stadtteilen stehen Straßensanierungen an. Laut Stadt müssen sich Anwohner an Kosten beteiligen. Die Pläne sind zurzeit online.

In den Moerser Stadtteilen Eick-West und Vennikel werden Fahrbahnen saniert, Anwohner müssen sich an den Kosten beteiligen. Dazu hat die Stadt jetzt eine schriftliche Information an die Betroffenen verschickt.

Die Fahrbahn der Erzgebirgsstraße wird komplett saniert. An der Einmündung zur Oderstraße werden die vorhandenen Bordsteinabsenkungen mit Elementen für blinde und seheingeschränkte Menschen ergänzt. Die Fichten-, Ahorn- Akazien- und Pappelstraße werden ebenfalls vollständig saniert. Auf der Akazien-, Fichten- und Pappelstraße werden zusätzlich die bisher unbefestigten Gehwegbereiche gepflastert.

Pläne stehen bis einschließlich 15. November online: www.moers.de/de/wirtschaft/beteiligung-der-anliegenden-grundstueckseigentuemer-bei-beitragspflichtigen-strassenausbaumassnahmen/. Kontakt: strassenausbau@moers.de, 02841 / 201550.

