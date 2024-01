Sternsinger 2024: Wann sie in Neukirchen-Vluyn zu sehen sind

Neukirchen-Vluyn Anfang Januar ziehen die Sternsinger auch in Neukirchen-Vluyn von Haus zu Haus. Wo sie eine Woche später auch noch den Segensstreifen verteilen.

Knapp 30 Sternsinger haben sich für die diesjährige Sternsinger-Aktion in Neukirchen-Vluyn angemeldet. In zehn Gruppen aufgeteilt werden sie am Samstag, 6. Januar, alle Bezirke der Stadt besuchen, die fußläufig erreichbar sind, und dort an den Haustüren klingeln. Wer nicht besucht wird, kann die Sternsinger auf den Wochenmärkten am 12. Januar auf dem Vluyner Platz und am 13. Januar in Neukirchen „Am Markt“ treffen und erhält dort den Segensstreifen.

Beim Vorbereitungstreffen der katholischen St.-.Quirinus-Kirchengemeinde Mitte Dezember wurden die Gewänder, Materialien (Kreide, Segensstreifen, Segensbändchen für die Sternsinger, Sammelbüchsen), Sterne, Straßenlisten und Kronen verteilt. Letztere können die Kinder noch selbst gestalten. Außerdem wurde den Neulingen der Ablauf der Sammlung an der Haustüre erklärt und ein möglicher neuer Spruch vorgestellt.

Kinder und Jugendliche im Amazonas-Gebiet

Im Fokus der Sternsingeraktion 2024 stehen die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur. Die Aktion zeigt auf, vor welchen Herausforderungen Kinder und Jugendliche im Amazonas-Gebiet stehen. Dort bedrohen Brandrodung, Abholzung und die rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen ihre Existenz und ihre Heimat. Die Sternsinger-Partnerorganisation FUCAI hilft.

