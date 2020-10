In der Werkstatt von Christian Többen an der Feldstraße in der City liegt so mancher Stein. Behauen oder noch roh, Basalt oder Granit – der Mann kann seinen Beruf nicht verhehlen. Schon sein Urgroßvater war Steinmetzmeister mit einem Betrieb in Duisburg. Heute setzt Christian Többen (45) die Tradition des Handwerks in vierter Generation als Steinmetzmeister und Bildhauermeister fort. Gerade entsteht an seinem Arbeitsplatz, Schlag für Schlag, das Modell des Moerser Schlosses, ganz aus Granit gehauen.

Arbeit in der Denkmalpflege soll zweites Standbein werden

Seit fünf Jahren ist Christian Többen selbstständig. In dieser Zeit hat er auch in Moers einige interessante Aufträge erhalten. Beispielsweise: Für rekonstruierte er für die Stadtkirche eine drei Meter lange Fensterbank aus hellem Sandstein. Auch eine alte Gedenktafel hinter dem Schloss restaurierte er. Diese Art der Arbeit in der Denkmalpflege soll bald ein zweites Standbein werden: „Ich gehe nächstes Jahr noch mal zur Schule. Ich will staatlich geprüfter Restaurator im Handwerk werden. Das lernt man anderthalb Jahre auf Schloss Raesfeld“, berichtet der Meister. „Eventuell kommen noch weitere schöne Aufträge hinzu“, hofft er.

Schwerpunkt seiner Arbeit sind allerdings die Grabmale. Da kann er kreativ sein: „Grabsteine sollen individuell sein und etwas über den Verstorbenen erzählen“, sagt der Fachmann. So habe er für eine Frau, die so gern gestrickt habe, ein großes Wollknäuel aus Granit oben auf den Stein gesetzt. Oder die Frau, die Sonnenblumen liebte – sie bekam eine große Blüte auf dem Grabstein. Ähnliches gilt für einen Motorrad-Fan, einen Drehbuchautoren oder den Gerüstbauer. „Grabmale, das hat mit Mode nichts zu tun“, ist Christian Többen sicher.

In Moers wird über einen parkähnlichen Memoriam-Garten nachgedacht

Grabsteine sind Handarbeit, und die hat ihren Preis. „Aber es gibt auch günstigere Lösungen, ich bin ja mit viel Herzblut dabei“, räumt der Meister ein. Das Geschäft sei heute schwierig geworden. „Viele nehmen Rasengräber, weil sie keine Grabstellen pflegen wollen und weil es kaum Alternativen gibt.“ Derzeit denke man in Moers über seine Anregung für einen parkähnlichen Memoriam-Garten nach – mit separaten Grabstellen auf einem speziellen Feld. „Das gibt es in vielen Städten schon. Die Leute kaufen das ganze Grabstellenpaket samt 25 Jahren Pflege und finden immer eine schönes Grab vor.“

Christian Többen errang kürzlich eine Goldmedaille des Steinmetzhandwerks für ein Grabmal mit einem Bergarbeiterhelm auf der Landesgartenschau. „Dazu gratulierte mir auch Bürgermeister Christoph Fleischhauer. So entstand die Idee, das Moerser Schloss aus Granit zu hauen“, sagt Többen. Das Moerser Schloss entsteht aus einem 200 Kilogramm schweren skandinavischem Bohus-Granitblock und ist noch nicht ganz fertig. „Es könnte später auf dem Mustergrabfeld in Hülsdonk stehen, wenn es nicht jemand kaufen möchte“, lächelt Christian Többen.