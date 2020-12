Stefan Lammert aus Moers: Klar, 2020 war ein Seuchenjahr ...

Moers In der Serie "Das war mein Corona-Jahr" erzählt Schlagzeuger Stefan Lammert aus Moers, wie er als Freiberufler durch die Krise kam:

Über ausgefallene Konzerte und Musikunterricht per Video erzählt Schlagzeuger Stefan Lammert in der Serie "Das war mein Corona-Jahr":

"Mit 13 Jahren habe ich begonnen, Schlagzeug zu spielen, später habe ich in Arnheim Musikstudiert. Seit Mitte der 90er Jahre bin ich Berufsmusiker. Ja, dieses Jahr war ein Seuchenjahr. Und klar, es gab auch Positives, aber davon später.





Normalerweise geht für mich die Saison vermehrt im März los – bloß diesmal nicht. Ich spiele u.a. bei „Glam Bam“, einer 70er-Jahre Glam-Rock-Coverband und bei „Trio Bravo“, einer Jazz-Band, da fiel erstmal alles weg. Dasselbe traf für meine Engagements als Musiker in Oberhausen am Theater und im Ebertbad zu.

Mit „Ozzy & Friends“ ging’s erst mal auch nicht besser. Ozzy ist bekannt als Gitarrist Ozzy Ostermann in Knebels Affentheater. Als es im Sommer etwas lockerer wurde, konnte ich immerhin ein paar Konzerte spielen. Ein kleines Highlight war dann ein Konzert beim „Kunstrasen“-Festival im Landschaftspark Nord in Duisburg. Wir haben in der Gießhalle, in der im Sommer immer das Open-Air-Kino stattfindet, ein „Best of“ der Beatles gespielt – zwar vor reduziertem Publikum, aber es hat richtig gutgetan.





Glücklicherweise bin ich auch Lehrer an den Musikschulen in Duisburg und in Kamp-Lintfort. Da habe ich während des ersten Lockdowns Unterricht per Video-Konferenz gegeben. So konnte der Kontakt zu den Schülern aufrecht erhalten werden und dieses Angebot wurde auch dankend angenommen. Dadurch war das das Jahr 2020 für mich, trotz der finanziellen Ausfälle aus der freiberuflichen Tätigkeit, keine totale Katastrophe.

Überhaupt hat mir die erste Zeit des Lockdowns auch gut getan, das war entschleunigend. Ich hatte mehr Zeit für mich und meine Familie, vor allem an den Wochenenden. Außerdem ist mein Sohn in diesem Jahr 18 Jahre alt geworden und er hat auch noch sein Abitur gemacht.

Wir haben das dann zu Hause im kleinen Kreis im Garten gefeiert, mehr war coronabedingt nicht möglich. Das tat mir schon leid für ihn, es gab keine Mottowoche, keinen Abiturball und keine Partys – alles was zum Ende eines solchen Lebensabschnitts eigentlich dazugehört."



⇒ Stefan Lammert ist 54 Jahre alt und lebt mit Frau und zwei Kindern in Moers.