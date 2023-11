Starproduzent Dieter Falk besucht Probe in Neukirchen-Vluyn

Komponist Dieter Falk hat mit „Bethlehem“ bereits zum dritten Mal ein großes Chormusical ausgearbeitet, das am 16. Dezember in Düsseldorf uraufgeführt wird.

Neukirchen-Vluyn. Im Dezember feiert Dieter Falks Chormusical „Bethlehem“ Premiere. Auch ein Neukirchen-Vluyner Chor ist dabei und bekommt jetzt Besuch von Falk.

Prominenter Besuch für den Chor „DoReMi“: Der Komponist und Starproduzent Dieter Falk begleitet am Dienstag, 21. November, die Probe im Michaelsheim. Schon seit dem Frühjahr übt der Junge Chor der katholischen Pfarrgemeinde St. Quirinus mit mehr als 40 Sängerinnen und Sängern, um beim großen Chormusical „Bethlehem“ mitzumachen. Das Stück wird am 16. Dezember in Düsseldorf vor 10.000 Zuschauern uraufgeführt – 3000 Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland nehmen daran teil. Überlegt hat sich das Ganze Dieter Falk, der zuvor bereits „10 Gebote“ und „Luther“ mit Laiensängern auf die Bühne brachte.

In „Bethlehem“ geht es zunächst in die heutige, von Hass und Gewalt bedrohte Stadt, die Juden, Muslimen und Christen gleichermaßen heilig ist. Durch den tiefen Brunnen der Vergangenheit geht es dann hinab in die Zeit der Weihnachtsgeschichte. Diese ist in diesem Chormusical voll aktueller Bezüge. Da sind die Fremden ohne Unterkunft, denen die Bewohner des Orts die Türen verschließen. Da ist die verfemte junge Frau, die ihre Schwangerschaft nicht erklären kann. Da sind drei Sterndeuter, ernsthafte Forscher, die intelligente, aber unsinnige Prognosen abgeben. Sie widersprechen einander, aber jeder beharrt auf seiner Wahrheit. Und da ist Herodes, bereit, seine Macht mit Lüge und Mord zu verteidigen.

Musical spielt im Bethlehem der Gegenwart und Vergangenheit

Aber es gibt auch einen Menschen, der den verzweifelten Fremden einen Stall öffnet, in dem sie vor der Kälte der Nacht geschützt sind. Es gibt Josef, der sich um die „gefallene“ Maria kümmert ohne Fragen zu stellen. Es gibt einen Moment, der die zerstrittenen Forscher dazu bringt, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Und eine Beraterin des Herodes findet den Mut, den mörderischen Plan des Despoten im letzten Augenblick zu vereiteln. Diese bekannte Geschichte wird im Musical auf eine völlig neue und mitreißende Art auf die Bühne gebracht, unterstützt von Solistinnen und Solisten und einer Big Band.

Auch beim Vorgängerstück „Luther“ machte der Neukirchen-Vluyner Chor, der aus jungen Erwachsenen besteht, bereits mit. Das hatte der Düsseldorfer Dieter Falk ebenfalls gemeinsam mit Librettist Michael Kunze komponiert. Der Produzent, Keyboarder und Komponist gehört mittlerweile zur Spitze der deutschen Musikszene, hat unter anderem mit Pur, Roger Chapman und Patricia Kaas zusammengearbeitet und fünf Echo-Nominierungen eingeheimst.

Weitere Infos und Tickets unter chormusical-bethlehem.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland