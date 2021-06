Stadtwerke Kamp-Lintfort laden Vorschulkinder ins Kino ein

Das Kino in Kamp-Lintfort öffnet am 1. Juli wieder nach vielen Monaten Zwangspause.

Kamp-Lintfort. Mit einem neuen Vertrag wollen die Stadtwerke die Hall of Fame nach der langen Schließung stützen. Das wird Kita-Kinder und Grundschüler freuen.

Die Corona-Pandemie hat zwar die Film- und Kinobranche ausgebremst, nicht aber die Kooperation der Stadtwerke Kamp-Lintfort mit der Hall of Fame. Das teilen die Stadtwerke mit.

Im Mai haben danach Andreas Kaudelka, Geschäftsführer der Stadtwerke, und Meinolf Thies, Geschäftsführer des Kinos, den neuen Sponsoring-Vertrag unterzeichnet. Motivation dazu sei gewesen, das Kino in Kamp-Lintfort nach dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Eine Partnerschaft zwischen den Stadtwerken und der Hall of Fame besteht bereits seit Eröffnung des Kinos im Jahr 2019. Der neue Vertrag beginnt am 1. Juli, an dem Tag, an dem das Kino auch wieder öffnet. Der Ticketvorverkauf und das Programm für die kommende Filmsaison wird am 28. Juni auf den Internetseiten

des Kinos freigeschaltet, heißt es in der Mitteilung weiter. Neben den neuesten Filmen wird es nach den Sommerferien auch wieder Angebote wie die Ladies Night oder den Kaffeeklatsch geben.

Stadtwerke nehmen Kontakt auf

Damit möglichst viele Kinder in den Genuss eines Kino-Erlebnisses kommen, wollen die Stadtwerke – wie bisher – Kindergärten und Schulen zu Filmvorführungen einladen. Die Kitas, deren Vorschulkinder bereits eingeladen waren und aufgrund des Lock-Downs nicht kommen konnten, werden erneut kontaktiert und eingeladen. Auch die Kamp-Lintforter Grundschulen sollen die Möglichkeit für einen Besuch bekommen. Interessierte Einrichtungen wenden sich per Email an: presse@swkl.de.

