Moers Stadtteil-Bibliothek in Moers schließt für mehrere Monate

Moers. In Moers-Repelen zieht die Zweigstelle der Bibliothek um – und schließt vorerst am 4. Dezember. Wann sie wieder öffnet, steht noch nicht fest.

Die Bibliothekszweigstelle im Moerser Stadtteil Repelen wechselt 2022 in neue Räumlichkeiten. Daher schließt der Standort ab Samstag, 4. Dezember, für den Umzug. Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit.

Im Frühjahr kommenden Jahres eröffnet die Zweigstelle in der Lintforter Straße 86 wieder die Türen. Das genaue Datum ist laut Mitteilung noch nicht bekannt. „44 Jahre lang war die Zweigstelle im ersten Obergeschoss der Sparkasse in Repelen beheimatet“, weiß Bibliotheksleiterin Ursula Wiltsch. Aber sie ist sich sicher: „Die Auffrischung wird der Repelener Bibliothek guttun“. In den neuen Räumlichkeiten wird renoviert, modernisiert und neues Mobiliar aufgebaut. Bis dahin müssen die Mitarbeitenden jedoch zunächst noch den Umzug organisieren.

Daher schließt der Standort Anfang Dezember bereits. Alle bis dahin ausgeliehenen Medien werden für die Dauer der Schließung automatisch verlängert. Zudem bleibt die Zweigstelle unter der Telefonnummer 02841 / 72273 weiterhin erreichbar. Für Ausleihen und andere Fragen können Leserinnen und Leser das Serviceangebot der Hauptstelle in Moers und der Zweigstelle Kapellen nutzen. Außerdem stehen allen Leserinnen und Lesern mit gültigem Bibliotheksausweis die digitalen Angebote der Bibliothek Moers zur Verfügung: die Onleihe Niederrhein, der PressReader und die Streamingplattform Filmfriend.

