Stadtradeln in Kamp-Lintfort: Dieser Preis winkt dem Sieger

Kamp-Lintfort. Vom 1. bis zum 21. Mai gilt es in Kamp-Lintfort, möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen. So funktioniert die Anmeldung.

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt wieder am Mobilitätswettbewerb Stadtradeln. Vom 1. bis zum 21. Mai radeln die Kamp-Lintforter im freundschaftlichen Wettbewerb gegen elf weitere Kommunen im Kreis Wesel. Mitmachen können alle Personen, die in Kamp-Lintfort wohnen, arbeiten, in einem Verein aktiv sind oder eine (Hoch-)Schule besuchen. „Man kann Teams bilden oder auch individuell Kilometer sammeln. Und das überall, ob im Urlaub, auf Dienstreise oder auch im Alltag. Jeder Kilometer zählt für die Gesundheit, den Klimaschutz und für Kamp-Lintfort“, schreibt die Stadt.

Eine Anmeldung ist unter www.stadtradeln.de möglich. Alternativ können die Kilometer auch in einen Kilometerbogen schriftlich eingetragen werden. Erhältlich sind diese Anmelde- und Kilometerbögen im Foyer des Rathauses, in den Zimmern 324/325 sowie als Download unter www.stadtradeln.de/kamp-lintfort. Auch die Erfassung mit dem Smartphone ist möglich: Dazu einfach die kostenlose Stadtradeln-App herunterladen, automatisch die Kilometer messen und übertragen lassen.

Spezieller Sonderpreis

Um einen Anreiz zu schaffen, auch in diesem Jahr fest in die Pedale zu treten, gibt es zahlreiche Gewinne. Neben einzelnen Preisen für Radelnde sowie für Schulen und Kitas aus Kamp-Lintfort gibt es mit einem E-Bike in diesem Jahr einen ganz speziellen Sonderpreis, der am Ende des Wettbewerbs unter allen Radelnden verlost wird. Gesponsert wird das E-Bike von der Firma 2-Flash. Auch alle weiteren Preise werden von Kamp-Lintforter Unternehmen zur Verfügung gestellt. Zum Start am 1. Mai wird es eine Sternenfahrt durch die nähere Umgebung geben

