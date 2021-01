Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn bietet kontaktlosen Verleih

Neukirchen-Vluyn Kunden können online stöbern, die gewünschten Medien per E-Mail oder telefonisch reservieren und sie mit einem Termin abholen.

Die Stadtbücherei in Neukirchen-Vluyn bietet wegen der langen Schließzeit einen kontaktlosen Medienabholservice an. Leser können sich in der Bücherei telefonisch oder per E-Mail melden und ihre gewünschten Medien, die sie im Online-Katalog der Bücherei unter www.stadtbuecherei-neukirchen-vluyn.de recherchieren können, durchgeben.

Wenn die Medien verfügbar sind, werden die Leser telefonisch benachrichtigt und ein Zeitraum für die kontaktlose Abholung festgelegt. Die Leser können sich von Dienstag bis Freitag zwischen 9 Uhr und 16 Uhr in der Bücherei unter der Nummer: 02845/4851 melden. Eine schriftliche Anfrage kann an stadtbuecherei@neukirchen-vluyn.de geschickt werden.

Das Team der Bücherei bittet darum, zum Verpacken der Medien einen Tragebeutel oder eine Tasche mitzubringen. Für die Rückgabe von Medien könne nach wie vor die Rückgabebox vor der Bücherei benutzt werden. Diese werde von den Mitarbeiterinnen der Bücherei regelmäßig geleert.