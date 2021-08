Stadtbibliothek Moers bereitet ein Streaming-Angebot vor

Moers. Die Stadtbibliothek Moers stellt sich für die Zukunft auf: Neue Bücher, neue DVD und ein Streaming-Angebot. Samstag steigt ein Literaturfestival.

60 Kisten voll mit neuen Büchern, und es werden noch mehr: Die Bibliothek Moers erweitert laut einer Mitteilung der Stadt ihren Bestand mit Lesestoff, Spielen,DVDs und Onlineangeboten.

In den Kisten finden sich aktuelle Romane, Reiseführer, Kinderbücher und viele weitere Genres für alle Lesebegeisterten. Außerdem kommen auch noch Tonies für die Hörspielboxen dazu. Bibliotheksleiterin Ursula Wiltsch und ihr Team kaufen jetzt mehr als 8000 neue Bücher und weitere Medien. Ein zusätzliches Highlight der nächsten Monate ist die neue englischsprachige Onleihe.

Investiert wird auch in englische E-Books

Durch großzügige Fördermittel hat der Bibliotheksverbund am Niederrhein die Möglichkeit, in englische E-Book zu investieren. Leserinnen und Leser können diese dann in einer virtuellen Bibliothek nutzen. Ursula Wiltsch freut sich darauf: „Ich sehe bei meinen eigenen Kindern, dass englische Literatur bei ihnen fast Normalität ist. Aber auch Erwachsene müssen dann nicht mehr auf die deutsche Übersetzung amerikanischer Bücher warten, sondern können einfach das E-Book in Originalsprache lesen.“

Die Erweiterung des Bibliotheksbestands geht noch über klassische Medien wie Bücher und Spiele hinaus: Neue DVDs kommen ebenso hinzu. „Zusätzlich möchten wir in Zukunft auch in digitale Filmangebote investieren. Es gibt bald eine Online-Film-Bibliothek, so etwas wie Netflix für Bibliotheken“, stellt Ursula Wiltsch in Aussicht. Naturdokus, Abenteuerfilme, Drama-Kino und lustige Kinderfilme sowie viele weitere Genres gibt es auf ‚filmfriend‘ jederzeit zu streamen – für Moerser Bibliotheksmitglieder voraussichtlich ab Herbst.

Geplant: Workshops für Kinder mit den neuen ‚Maker-Boxen‘

Zudem möchte die Bibliothek Moers – sobald wieder Veranstaltungen möglich sind – unter anderem Workshops für Kinder mit den neuen ‚Maker-Boxen‘ anbieten. Diese beinhalten kleine Roboter. Kinder ab vier Jahren lernen damit spielerisch das Programmieren kennen. Auch Schulen oder andere Veranstalter sollen sich die Maker Boxen ausleihen können. Die neuen ‚Books und Non-Books‘ kommen nach und nach an. Nach der Einarbeitung sind sie dann in der Bibliothek Moers entleihbar.

„Literatour 100“: Ursula Friebel (l.) und Bibliotheksleiterin Ursula Wiltsch haben für Samstag ein tolles Programm vorbereitet. Foto: Stadt Moers

Derzeit ist der Zutritt dort ohne Termin, mit Maske und mit Registrierung möglich. Die Öffnungszeiten der Hauptstelle im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10.30 bis 13.30 Uhr. Weitere Infos gibt es im Internet-Angebot der Stadt: www.moers.de.

Für den kommenden Samstag, 7. August plant die Bibliothek beim Festival „Literatour 100“ gleich drei Veranstaltungen. Die erste Moerser Lesung an dem Tag findet vor dem Schacht IV (Zechenstraße 50) statt, Eintritt kostenfrei. Um 10.30 Uhr präsentieren Anja Kiel und Inge Meyer-Dietrich unter anderem Auszüge aus ihrem Fantasy-Roman „Die Hüter des Schwarzen Goldes“. Am Nachmittag, um 16 Uhr, folgt im Schlosshof (Kastell 9) ein Programm für die ganze Familie: Matthias Salewski alias Professor Liebermann von den ‚Physikanten‘ stellt spannende Experimente vor (8 Euro). WDR4-Moderator Jürgen Mayer liest um 19.30 Uhr im Grafschafter Musenhof aus seinem Buch „Endlich ist wieder Mallorca!“ (10 Euro).

Karten für alle Veranstaltungen am 7. August sind ausschließlich in der Bibliothek Moers im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum (Wilhelm-Schroeder-Straße 10) erhältlich. Für die Teilnahme ist ein negativer Corona-Test (maximal 48 Stunden alt) oder eine vollständige Impfung oder der Nachweis der Genesung erforderlich.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland