Stadt und Werbering Neukirchen-Vluyn suchen neue Impulse

Neukirchen-Vluyn. Die Stadtspitze und die Wirtschaftsförderung haben sich mit dem Werbering ausgetauscht. Die Vertreter haben Ideen für die Zukunft entwickelt.

Wie geht es den hiesigen Unternehmern, Händlern und Gastronomen? Wo hakt es, wo kann geholfen werden? Dazu haben sich der Vorstand des Werberings, Bürgermeister Ralf Köpke und die städtische Wirtschaftsförderung ausgetauscht. Gernot Fietze, Jan Christian Schneider und Markus Meyer vom Werbering berichteten über die Situation insbesondere des Handels und der Gastronomie.

Ulrike Reichelt von der Wirtschaftsförderung stellte die Aktivitäten der Stadt zur Unterstützung dar, insbesondere die Optionen von Gewerbesteuerstundungen und Erlass von Gebühren. Bürgermeister Köpke dankte dem Werbering für die Rückmeldungen, die er seit Amtsantritt erhalten hatte. Zusätzlich habe er sich bei Firmenbesuchen ein Bild machen können.

Hilfen von Land und Bund, so die Rückmeldung, kämen überwiegend spät, die Antragsstellung sei kompliziert. Auch die wechselnden Voraussetzungen für eine Förderung seien nicht transparent, mancher schrecke vor einer Antragstellung zurück aus Angst, Mittel zurückzahlen zu müssen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass Strategien und Ideen entwickelt werden müssen, wie sich Gewerbetreibende in Zukunft aufstellen können. Stadt und Werbering wollen sich der Frage widmen, wie man die an den großen Online-Versandhandel verlorenen Kunden zurückgewinnen kann, beispielsweise durch den Ausbau des Online-Geschäftes oder einen gemeinsamen lokalen Lieferservice.

Ein positives Fazit zog die Runde zum Engagement vieler Händler und Gastronomen, im Click-and-Collect-Verfahren zu verkaufen oder Essen to go anzubieten. Um noch mehr Unternehmen von dieser Art des Vertriebs und anderen Formen des hybriden Handels zu überzeugen, wollen Werbering und Stadt in Kooperation mit der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer eine Vortragsreihe mit Impulsen ins Leben rufen. Die IHK habe sofort die Unterstützung zugesagt.

