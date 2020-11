Stadt Neukirchen-Vluyn will beim Thema Laub nacharbeiten

Neukirchen-Vluyn. Die Politik hat bei der Verwaltung nachgefragt, wie die Straßenreinigung in der Stadt aufgestellt ist. An einer Stelle gibt’s Optimierungsbedarf.

Die Stadtverwaltung möchte die Entsorgung des Herbstlaubs neu ordnen. Das geht aus einer Mitteilungsvorlage hervor, über die am Montag im Fachausschuss für Bauen, Grünflächen und Umwelt diskutiert worden ist. Demnach soll hier ein neues Konzept erarbeitet werden.

Darüber hinaus sieht die Stadt keinen Optimierungsbedarf bei der Straßenreinigung. Mit Blick auf das Laub will sich die Verwaltung im kommenden Jahr mit den Standorten der Laubkörbe und dem Rhythmus der Leerung befassen. In diesem Jahr seien 80 solcher Körbe aufgestellt worden. „Da die entsprechenden Behälter gelegentlich entwendet werden und darüber hinaus nicht selten fehlbefüllt sind, wird mit der Aufstellung gleichwohl ‚zurückhaltend‘ umgegangen“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.

Der Umstand, „dass die Dinger auch geklaut werden“, sorgte beim CDU-Fraktionsvorsitzenden Markus Nacke in der besagten Sitzung für Verwunderung. Wie Stefan Kallen, der Leiter des Baubetriebshofes, sagte, sei „es immer so, dass wir weniger Körbe reinholen, als wir aufgebaut haben“. Die Politik hatte die Verwaltung im Juni zudem beauftragt, die Straßenreinigungsgebühren mit denen der Nachbarstädte zu vergleichen. In den aufgeführten Städten werden die Gebühren je Frontmeter des Grundstücks erhoben: Rheinberg 1,03 Euro, Neukirchen-Vluyn 1,96 Euro, Moers 2,16 Euro und Wesel 3,96 Euro. (sovo)