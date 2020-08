Stadt Neukirchen-Vluyn ruft zur Hilfe beim Wässern auf

Es hat zwar etwas geregnet. Aber insgesamt ist es im Sommer so trocken, dass die Bäume und Sträucher leiden.

Neukirchen-Vluyn. Der Sommer ist insgesamt trocken, das macht Bäumen zu schaffen. Nun bittet die Stadt um Hilfe. Der Baubetriebshof bringt Bewässerungssäcke an.

Das trockene Wetter macht auch Bäumen und Gehölzen schwer zu schaffen. Die Stadtverwaltung ruft daher Bürgerinnen und Bürger auf, beim Wässern vor allem junger Bäume zu helfen. Das Team des Baubetriebshofs ist kontinuierlich im Einsatz und wässert vor allem die jungen Bäume, die ohne Hilfe den trockenen Sommer nicht überleben würden. Dem Wässern wird bei den heißen Temperaturen Priorität eingeräumt, doch seien die personellen Kapazitäten begrenzt, teilt die Stadt weiter mit. Auch die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Spielplätzen oder Friedhöfen gehören zu den Aufgaben des Baubetriebshofs.

Wer bereit ist, öffentliche Bäume und Pflanzen der eigenen Nachbarschaft zu gießen, kann sich bei Thomas Höhn vom Baubetriebshof melden (02845 391-305 oder per E-Mail: an thomas.hoehn@neukirchen-vluyn.de). Nach Absprache können dann Bewässerungssäcke an den jeweiligen Bäumen angebracht werden, sofern dies aufgrund des Alters des Baumes und der Umgebung sinnvoll ist.

„Wir können nicht alle rund 6000 Straßenbäume der Stadt regelmäßig wässern“, erläutert Höhn, „das ist schier unmöglich.“ Und weiter: „Es kommen außerdem noch unzählige Bäume in städtischen Grünzügen und Waldflächen dazu. Ein Großbaum kann am Tag zwischen 100 und 200 Liter Wasser verdunsten. Die Tankfüllung unserer Bewässerungsfahrzeuge reicht für durchschnittlich acht bis zehn Bäume, bevor nachgefüllt werden muss.“