Stadt Moers stellt nach Vandalismus im Park Strafanzeige

Moers. Stadt Moers: Unbekannte verwüsten nachts Bereiche von Schloss- und Freizeitpark. Das hat Folgen, auch für die Gäste der Anlagen.

In Moers haben Unbekannte Bereiche im Schlosspark und im Freizeitpark in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli verwüstet. Am Walldurchstich zwischen den beiden Parkanlagen haben sie das provisorische Brückengeländer aus Holz zerstört. Deshalb musste der Walldurchstich wieder mit Bauzaun gesichert werden. Zudem ist der Durchgang zwischen den beiden Parkanlagen kurzfristig gesperrt worden.

Außerdem haben die Täter am See im Freizeitpark circa 30 Zäune vermutlich herausgetreten und Baumpfähle herausgerissen. Eine Strafanzeige ist gestellt. Zeuginnen und Zeugen können sich an die nächste Polizeidienststelle wenden.

