Zum Impfzentrum in Wesel bietet die Stadt Moers keinen Fahrdienst an. Für Notfälle gibt es eine Hotline.

Impfen Stadt Moers bietet keinen Fahrdienst zum Impfzentrum an

Moers Der Moerser Bürgermeister Fleischhauer hofft auf Impfgelegenheiten in Moers. Für Notfälle gibt es ab Montag eine Telefon-Hotline.

Die Stadt Moers bittet noch vor dem verschobenen Start des Impfzentrums in Wesel am 8. Februar im Familienverband für Menschen über 80 Jahre um Unterstützung. Das berichtet die Pressestelle der Stadt.

„Grundsätzlich rufen wir dazu auf, die bisher gelebte Solidarität gerade im engeren Familienkreis aktiv weiterzuleben“, erläutert darin Bürgermeister Christoph Fleischhauer. Er hofft zudem weiterhin darauf, dass neben dem Impfzentrum in der Kreisstadt eine oder mehrere Impfgelegenheiten in Moers und der wir4-Region geschaffen werden. „Wir müssen uns aber bereits jetzt auf die aktuellen Rahmenbedingungen vorbereiten“, so der Bürgermeister weiter.

Ein ehrenamtlicher Fahrdienst ist nicht geplant

Ein ehrenamtlicher Fahrdienst soll von der Stadt Moers nicht angeboten werden, weil dies für die Fahrerinnen und Fahrer sowie die älteren Menschen zu viele Risiken birgt. Haftungs- und Versicherungsfragen bei eventuellen Unfällen oder versehentlich verursachte Schäden können rechtssicher für beide beteiligten Seiten nicht endgültig gelöst werden.

Grundsätzlich besteht aber die Möglichkeit, dass Hausärzte bei bestimmten Erkrankungen beziehungsweise ab Pflegegrad 3 Atteste ausstellen, sodass die Fahrten mit einem Krankentransport oder Taxi für die Betroffenen kostenlos sind („Taxischeine“). Wer keine der genannten Möglichkeiten in Anspruch nehmen kann, sollte sich in Notfällen an die Stadt Moers wenden. Dazu hat die Verwaltung eine Hotline eingerichtet, die ab kommenden Montag, 25. Januar, unter der Telefonnummer 0 28 41 / 201400 zu den regulären Bürozeiten erreichbar ist.