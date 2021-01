Surfpark Stadt Krefeld will Surfpark südlich von Moers genau prüfen

Moers/Krefeld. Direkt hinter der Stadtgrenze im Moerser Süden soll ein großer Surfpark entstehen. Jetzt kündigt Krefeld umfassende Prüfungen des Vorhabens an.

Die ökologischen Aspekte des Surfparks am Elfrather See spielen nach Darstellung der Stadt Krefeld jetzt und in Zukunft eine entscheidende Rolle bei der Planung des Projekts.

Die Pläne für den Surfpark direkt im Süden von Moers sind seit über einem Jahr bekannt. Auf einer 8,5 Hektar großen Natur- und Erholungsfläche am östlichen Ufer des Elfrather Sees will die Firma Elakari Estate GmbH nicht nur einen großen Surfpark (2,8 Hektar) mit einem Empfangsgebäude und Imbiss-Stationen, sondern auch einen Campingplatz bauen.

Wie die Stadt Krefeld jetzt mitteilt, werden im weiteren Verfahren die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft genau untersucht. Zu diesem Zweck lässt die Stadt unabhängige Gutachten erstellen, die zum Beispiel die mögliche Lärm- und Verkehrsbelastung analysieren.

„Die Themen Klima und Umwelt sind für uns bei der Planung des Surfparks keine lästigen Nebensachen. Von Anfang an sind wir mit dem Investor Elakari im engen Austausch über Nachhaltigkeit, Energieverbrauch und andere Umweltthemen. Wir werden sämtliche offenen Fragen sauber und gründlich abarbeiten“, betont Oberbürgermeister Frank Meyer laut Mitteilung.

Alle erforderlichen Fachgutachten seien beauftragt, befänden sich in Arbeit und würden im nächsten Verfahrensschritt transparent in die Öffentlichkeit gebracht. Die Entscheidung trifft der Stadtrat Krefeld.

Vergangenes Jahr hatte sich eine städteübergreifende Bürgerinitiative gegen den Bau des Parks mit Menschen aus Moers, Krefeld und Duisburg gegründet.