Stadt Kamp-Lintfort sucht Pächter für Schulmensa

Kamp-Lintfort. An die 500 Schülerinnen und Schüler sollen vom neuen Pächter frisch bekocht werden. Allerdings kann es noch dauern, bis das wahr wird.

Schon jetzt sucht die Stadt Kamp-Lintfort einen Pächter für die neue Mensa in der Europaschule. So sollen die Planungen für den Neubau mit den Anforderungen an die Schulverpflegung abgestimmt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

An der Europaschule werden derzeit rund 460 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Es handelt sich um eine Ganztagsschule mit verschiedenen Angeboten im Vor- und Nachmittag. Derzeit gibt es eine Mensa in ehemaligen Unterrichtsräumen. Da die Verwaltung mit steigenden Schülerzahlen rechnet, wurde bereits ein Lernhaus mit zwölf Unterrichtsräumen und Nebenräumen errichtet. Die Kosten beliefen sich auf ca. fünf Millionen Euro.

Neubau für 3,5 Millionen Euro

In einem weiteren Schritt soll eine Mensa mit Räumen für den Ganztag und den Differenzierungsbereich errichtet werden. Bei Fertigstellung im Jahr 2025 sind Kosten von ca. 3,5 Millionen Euro vorgesehen. Dort sollen die Mahlzeiten für die Schülerinnen und Schüler frisch vor Ort zubereitet werden.

Bei Interesse am Betrieb der Schul-Mensa: Weitere Informationen erteilt Peter Friedhoff unter 02842 / 912 142 oder per E-Mail an peter.friedhoff@kamp-lintfort.de.

