St. Martin 2023 in Neukirchen-Vluyn: Alle Züge im Überblick

Neukirchen-Vluyn. St. Martin reitet bald mehrfach durch Neukirchen-Vluyn. Hier gibt es die große Übersicht über die Termine und Abläufe aller 15 Martinszüge.

Im November wird an vielen Kitas und Schulen in Neukirchen-Vluyn St. Martin gefeiert.

gefeiert. Insgesamt 15 Martinszüge und -feuer werden über den Monat angeboten.

werden über den Monat angeboten. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat alle Termine auf einen Blick zusammengefasst.

Bald beginnt der November, da sind die beliebten Martinszüge und -feuer nicht mehr weit. Die Stadtverwaltung Neukirchen-Vluyn informiert über die bisher gemeldeten Martinszüge und Martinsfeuer.

Im Zeitraum vom 3. bis 18. November finden insgesamt 15 Züge statt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass sich die von Kindertagesstätten und Schulen bzw. privat organisierten Züge und Martinsfeuer ausschließlich an die dort betreuten Kinder und deren Familien richten.

St. Martin in Neukirchen-Vluyn: Termine für öffentliche Martinszüge und Feuer

Öffentliche Martinszüge finden am 9. November in Rayen/Hochkamer, am 11. November in Neukirchen und am 18. November in Luit statt. Und hier sind die Angaben der Stadt für die Kitas und von privater Hand an den folgenden Terminen:

3. November

17 Uhr, AWO Kita Familienzentrum Larfeldsweg, 17.30 Uhr, Städtische Tageseinrichtung für Kinder Diesterwegstraße, 18 Uhr, Katholische Kindertageseinrichtung St. Antonius

7. November

17.30 Uhr, Familienzentrum Leibnizstraße

8. November

17 Uhr, Katholischer Kindergarten St. Quirinus, 17.30 Uhr, Evangelische faire Kita Vluyn

9. November

17 Uhr Sonneck-Schule, 17.30 Uhr, Evangelischer Kindergarten Lindenstraße, 17:30 Uhr, Awo Familienzentrum Sittermannstraße, 18 Uhr, Martinskomitee Rayen/Hochkamer (Zugweg Feuerwehrgerätehaus Rayen, rechts in Geldernsche Straße bis Ampel, vor Ampel drehen und zurück zum Gerätehaus)

10. November

17.45 Uhr, Antonius-Schule, Schulhof - Sittermannstraße - Pappelstraße - Birkenstraße - Eichenstraße - Terniepenweg - Vluyner Südring - Im Mühlenwinkel - Sittermannstraße - Schulhof. Im Anschluss an den Zug gibt es das Martinsfeuer und das Martinsspiel auf dem Schulhof. 18 Uhr, Pestalozzi-Schule, Waldmannsweg - Im schönen Winkel - Barlachstraße - Friesenweg - Feldstraße - Vluyner Nordring - Waldmannsweg- Schulhof.

Bei Regen wird der Zugweg verkürzt. Im Anschluss an den Zug finden Martinsfeuer und Martinsspiel auf der Wiese vor der Turnhalle statt. Über vorweihnachtliche Dekorationen in den Fenstern der Anwohner würden sich alle Beteiligten freuen.

11. November

18 Uhr, St. Martinskomitee Neukirchen (Zugweg Gerhard-Tersteegen-Schule I - Jahnstraße - Vietenstraße - Kreuzstraße – Mittelstraße - Hans-Böckler-Straße - Waldstraße – Am Markt)

17. November

17 Uhr, CJD Jugenddorf

18. November

16 Uhr, St. Martinskomitee Luit (Zugweg Luiter Straße 58 bis Luiter Straße 1 / K 17 = Kapellener Straße und zurück zur Luiter 34).

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland