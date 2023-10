St. Martin 2023 in Moers: Wann und wo die Umzüge stattfinden

Moers. Am 11. November ist Martinstag. In ganz Moers ziehen Kinder mit bunt leuchtenden Laternen durch die Straßen. Hier sind die Termine der Umzüge.

Wenn in Kindergärten und Schulen fleißig Laternen gebastelt werden, dann ist es wieder so weit: Der Martinstag steht vor der Tür. Rund um den 11. November herum ziehen dann auch in Moers traditionell wieder Klein und Groß singend um die Häuser. Einigen Orten stattet der heilige Sankt Martin sogar persönlich einen Besuch ab. Die folgende Übersicht der Moerser Martinszüge erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Den Auftakt macht die Stepke Kita Sinneszauber. Am Donnerstag, 2. November, begeht die Kindertagesstätte am Germendonks Kamp 42 in Moers-Meerbeck ihre Martinsfeier. Beginn ist um 17.30 Uhr.

Am 6. November stehen in Moers gleich drei Martinszüge an

Zwei Tage später folgt der jährliche Martinsumzug des TV Vennikel 1912 e.V. in Kapellen. Am Samstag, 4. November, beginnt der Zug um 17 Uhr am Erlenweg und endet am Vereinsheim des TV Vennikel, wo ein Martinsfeuer entzündet wird. Am Martinfeuer werden zudem Martinstüten verteilt. Gegen die Kälte steht am Vereinsheim Glühwein bereit. Für den aufkommenden Hunger gibt es zudem Grillwürstchen.

Am Montag, 6. November, stehen gleich drei Martinszüge im Moerser Stadtgebiet an: In Schwafheim finden sich die Schülerinnen und Schüler der Waldschule um 17.40 Uhr in ihren Klassen am Schulgelände ein. Ab 17.45 Uhr soll der Zug durch das Neubaugebiet anlaufen. Eine Kapelle begleitet die Kinder. Auf dem Schulhof wird es anschließen ein Martinsfeuer geben. Der heilige Sankt Martin hat sich ebenfalls samt Pferd als Besucher angekündigt. Alle Teilnehmer können sich während des Martinsfestes mit Getränken und heißen Würstchen stärken, kündigt die Schule an.

Für den Martinsumzug der Dorsterfeldschule auf der Kurt-Tucholsky-Straße 8 sollte man sich mit Laterne um 16.30 Uhr an der Kurt-Tucholsky-Straße 8 einfinden. Außerdem feiert die Regenbogenschule Meerfeld (Hinter dem Acker 70) ab 18 Uhr ihr Martinsfest.

Martinsfeiern einiger Moerser Kindergärten beginnen bereits um 17 Uhr

Die Kita Bauklötzchen (Im Feld 41), die Eichendorffschule (Katzbachstraße 24) und die Gemeinschaftsgrundschule Eick-West (Eicker Grund 86-88) ziehen am Dienstag, 7. November, um die Häuser. Die beiden Grundschulen treffen sich jeweils um 17.30 Uhr. An der Kita in Rheinkamp/Meerfeld werden die Lichter der Laternen bereits um 17 Uhr entfacht.

Die Vorfreude auf Mittwoch, 8. November, dürfte bei den Kindern des Dreikönigskindergarten (Planetenstraße 80), des Katholischen Kindergartens St. Marien (An d. Sandkull 102) sowie der AWO Kita Eichendorffstraße (Eichendorffstraße 60) besonders groß sein. Alle drei Martinsfeiern fangen um 17 Uhr an. Auch die Eschenburgschule am Hauptstandort in der Arminiusstraße 38 zieht an diesem Tag singend durch die Straßen Asbergs. Hier geht es um 18 Uhr los.

Für Donnerstag, 9. November, hat die St. Marien-Schule in der Kirschenallee 100 ihren Martinsumzug angesetzt, der um 17 Uhr beginnt.

In Moers-Vinn gibt es im Anschluss an den Laternenumzug die Aufführung der Martinsgeschichte

Der Terminkalender ist am Freitag, 10. November, mit fünf St. Martinsumzügen voll ausgelastet. Um 17 Uhr heißt es in den Kitas auf der Walter-Karentz-Straße 4 und auf der Lockertstraße 2 „Ich gehe mit meiner Laterne“. Die Katholische integrative Tagesstätte St. Martin (An d. Sandkull 102), die Astrid-Lindgren-Schule (Cecilienstraße 12) und die Evangelische Kirche Moers mit der Kindertageseinrichtung in der Kranichstraße 23 beginnen ihre Feierlichkeiten zu Ehren St. Martins um 17.30 Uhr.

Der große Vinner Martinszug findet am Samstag, 11. November, dem eigentlichen Martinstag, statt. Startpunkt ist der Schulhof der Adolf-Reichwein-Schule (Reichweinstraße 2). Um 16.30 Uhr wird dort die Martinsgeschichte aufgeführt. Im Anschluss findet der Laternenumzug durch Vinn statt, der am Schützenhaus des Schützenvereins Moers-Vinn (Vinner Str. 63) endet, hinter dem am lodernden Martinsfeuer gegen 18.15 Uhr Martinstüten verteilt werden. Im Schützenhaus wird die Feier danach fortgesetzt.

Eltern backen Martinsbrezeln in Moers-Meerbeck

Am Montag, 13. November, zieht die Grundschule in Eick-Ost (Roseggerstraße 23) um die Häuser. Start ist hier bereits um 17 Uhr.

Die Schüler der Gebrüder-Grimm-Schule ziehen am folgenden Dienstag, 14. November, um 17.30 Uhr durch die Straßen und präsentieren ihre Laternen. Anschließend findet eine Feier auf dem Schulhof an der Landwehrstraße 51 statt.

Am Mittwoch, 15. November, ist es dann endlich auch im SCI-Kinderhaus (Kirschallee 78) soweit. Der Umzug durch Meerbeck, der von einer Kapelle begleitet wird, ist für 17 Uhr angesetzt. Treffpunkt ist am Kindergarten. Im Anschluss werden von den Eltern im Vorfeld gebackenen Martinsbrezeln verteilt. Dazu gibt es Punsch. „Eine Besonderheit bei uns: Alle Laternen werden mit echten Kerzen bestückt“, berichtet Frau Strauß vom SCI-Kinderhaus. Für die nötige Sicherheit sorgen anwesende Feuerwehrleute.

Parallel findet in der Eschenburgschule am Standort Annastraße ein Martinsumzug statt.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Martinus beendet die Martins-Saison gemeinsam mit der Katholischen Kita St. Barbara (Eupener Straße 30). Um 16 Uhr ziehen die Kinder am Donnerstag, 16. November, mit ihren Laternen los.

