St. Josef Moers: Riskante Notfall-Operation an 100-Jähriger

Moers. Margarete Alberts kam mit einer schlimmen Diagnose ins St. Josef-Krankenhaus Moers: Was dort geschah und wie es der betagten Seniorin jetzt geht.

Margarete Alberts hatte einen so genannten Darmverschluss und musste notfallmäßig behandelt werden, wie das St. Josef-Krankenhaus aus Moers jetzt berichtet.

Die 100-jährige Moerserin wurde von Dr. Marc Alexander Renter, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am St. Josef Krankenhaus, umgehend operiert. „Eine Operation in einem so hohen Alter bringt immer einige Risiken mit sich, doch Margarete Alberts hat die Narkose und die Operation, bei der ein Teil des Dickdarms entfernt werden musste, ohne einen künstlichen Darmausgang gut überstanden“ wird Dr. Renter in der Mitteilung zitiert.

Operation erfolgreich (v.l.): Dr. Marc Alexander Renter, Patientin Margarete Alberts, Dr. Jürgen Ziegenfuß. Foto: St. Josef-Krankenhaus

„Insbesondere die Spezialisierung unserer Klinik auf Darmkrebsoperationen auch bei Hochbetagten führt zu solch erfreulichen Ergebnissen“, so Dr. Renter weiter. Schon nach sechs Tagen konnte Margarete Alberts zur Früh-Rehabilitation in die geriatrische Klinik von Chefarzt Dr. Jürgen Ziegenfuß verlegt werden. Hier wird die 100-Jährige wieder fit für den Alltag gemacht.

Die geriatrische Früh-Rehabiliation hilft laut Mitteilung mit ihrem ganzheitlichen therapeutischen Ansatz älteren Patientinnen und Patienten zum Beispiel nach einem chirurgischen Eingriff wie bei Margarete Alberts, aber auch bei neurologischen Erkrankungen, größtmögliche Mobilität und Selbstständigkeit zu erlangen.

„Für jeden Patienten wird ein individueller Therapieplan gemeinsam mit Physio- und Ergotherapeuten sowie nach Bedarf Logopäden erarbeitet“, erklärt Dr. Jürgen Ziegenfuß, „am St. Josef Krankenhaus haben wir uns darauf spezialisiert, gerade solche Patienten, die vorübergehend nach einer Operation nicht mehr über ihre vollständige Selbstständigkeit verfügen, wieder zurück in ihr vorheriges Leben zu bringen.“

Margarete Alberts, die trotz ihres hohen Alters noch alleine wohnt und sich selbst versorgt, fühlt sich in guten Händen, macht gute Fortschritte und freut sich wieder auf ihr Zuhause.

Das St. Josef-Krankenhaus in Moers wurde 1908 eröffnet. 1995 erfolgte die Gründung der St. Josef Krankenhaus GmbH mit dem St. Josef-Krankenhaus, der Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation, der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie und dem St. Nikolaus Alten- und Pflegeheim.

