Sprengung eines Geldautomaten in der Sparda-Bank Moers: Am Tatort stand diese Gasflasche.

Kriminalität in Moers Sprengung in Moers: Sparda-Bank noch nicht wieder geöffnet

Moers. Erhebliche Zerstörung: Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Moers dauern die Arbeiten an. Das Team kommt vorübergehend woanders unter.

Die Moerser Filiale der Sparda-Bank bleibt weiterhin geschlossen. Sie war vergangene Woche Ziel einer Automatensprengung und dabei erheblich zerstört worden. Bis die Filiale in der Neustraße 18 wieder öffnen kann, dürfte einige Zeit vergehen, wie Michael Becker, Leiter der Sparda-Bank-Filialen in Moers und Duisburg-Wedau, berichtet.

Bis es soweit ist, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale in Moers vorübergehend in den Filialen in Duisburg-Wedau sowie in der neuen Filiale im Mercator One (Duisburger Hauptbahnhof) eingesetzt. Mehre Infos unter www.sparda-west.de, E-Mail: info@sparda-west.de, 0211 / 23 93 23 93.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland