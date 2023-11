„Spotify Wrapped“: Das sind die Lieblingslieder der Moerser

Moers/Kamp-Lintfort Der Musik-Streamingdienst Spotify hat Lieblingssongs, -künstler und -genres der Hörer aus Moers und Kamp-Lintfort ausgewertet. Die Ergebnisse.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, für viele Menschen ein Anlass die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen. Der Streamingdienst Spotify zeigt seinen Nutzerinnen und Nutzern zurzeit wieder mit dem Jahresrückblick „Spotify Wrapped“, welche Musik sie 2023 am meisten gehört haben. Auf Anfrage unserer Redaktion hat das Unternehmen aus Schweden die Hörerdaten für mehrere Städte aus NRW ausgewertet – so auch für Moers und Kamp-Lintfort.

Und die Ergebnisse zeigen kleine Unterschiede zwischen den Hörerinnen und Hörern der beiden Städte. Die Lieblingskünstlerin der Moerserinnen und Moerser, die den Streamingdienst nutzen, ist die amerikanische Pop- und Country-Sängerin Taylor Swift. Darauf folgen in dieser Reihenfolge Apache 207, Ayliva, Bonez MC und The Weeknd. In Kamp-Lintfort schafft es die Lieblingskünstlerin der Moerser allerdings nicht einmal in die Top 5. Dort hat Musiker Apache 207 die Spitzenposition in der Gunst der Nutzerinnen und Nutzer inne (vor Ayliva, Bonez MC, RAF Camora und The Weeknd).

Spotify-Jahresrückblick: Udo Lindenberg und Eminem sind in Moers und Kamp-Lintfort beliebt

Die gemeinsame Single „Komet“ von Apache 207 und Udo Lindenberg ist sowohl in Moers als auch in Kamp-Lintfort das meistgestreamte Lied. Auch auf den Plätzen zwei („Sie weiß“ von Ayliva und Mero) und drei („Flowers“ von Miley Cyrus) gleichen sich die musikalischen Geschmäcker. Den vierten Rang der Lieblingslieder belegt in Moers der Song „Daylight“ von David Kushner, in Kamp-Lintfort ist es „I‘m Good (Blue)„ von Bebe Rexha und David Guetta. Ein Klassiker hat es überraschend auf den fünften Platz in beiden Städten geschafft: Nach 19 Jahren erreichte die Single „Mockingbird“ des US-Rappers Eminem durch häufige Nutzung in den sozialen Medien wieder die deutschen Charts – und offenbar auch viele Streaminggeräte in Moers und Kamp-Lintfort.

Einig sind sich die Moerser und Kamp-Lintforter auch in ihrem Lieblingsgenre: Deutscher Hip Hop liegt vorn, zudem wird hier häufig Popmusik gestreamt. Die Plätze drei bis fünf belegen mit Deutschpop, Rap und Dance Pop Abwandlungen dieser Genres. In der Kategorie Podcasts liegt die Show „Gemischtes Hack“ von Comedian Felix Lobrecht und Moderator Tommi Schmitt in beiden Städten wie auch im NRW-Vergleich vorn.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland