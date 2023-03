Spektakulärer Unfall in Moers: Auto prallt gegen Hauswand

Moers. Bei einer Kollision zweier Autos in Moers wurde ein 82-Jähriger aus Neukirchen-Vluyn verletzt. Auch ein 87-Jähriger aus Moers war beteiligt.

Am Mittwoch gegen 15.20 Uhr kam es an der Kreuzung Hülsdonker Straße / Kranichstraße zu einem Verkehrsunfall, der glücklicherweise relativ glimpflich endete, wie die Polizei mitteilt. Eine 87-jährige Moerserin befuhr demnach mit einem Mercedes die Hülsdonker Straße und ordnete sich an der Linksabbiegespur ein, um in die Kranichstraße abzubiegen.

Zeitgleich befuhr ein 82-jähriger Neukirchen-Vluyner mit einem Skoda die Hülsdonker Straße und wollte im Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Innenstadt weiter fahren. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Autos.

Hierbei schleuderte der Wagen des 82-Jährigen zunächst gegen ein Metalltor, durchbrach dieses und kam schließlich vor einer Hauswand zum Stehen. Der Neukirchen-Vluyner verletzte sich nur leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn und auch die 87-Jährige vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Hauswand war durch den Aufprall leicht beschädigt worden.

