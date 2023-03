Spektakel an Schacht IV: Moers bei der „Extra-Schicht“ 2023

Moers. Auch 2023 wird es wieder eine „Extra-Schicht“ am Schacht in Moers geben. Wo man schon jetzt die Eintrittskarten für das Spektakel bekommt.

Am Samstag, 24. Juni, heißt es „Extra-Schicht“ und Moers ist wieder dabei! Bereits zum siebten Mal veranstaltet der Grafschafter Museum- und Geschichtsverein (GMGV) am Industriedenkmal Rheinpreussen Schacht IV die „Nacht der Industriekultur“.

An insgesamt 43 Spielorten im gesamten Ruhrgebiet erwartet die Besucherinnen und Besucher ein breites Kulturprogramm mit Führungen, Musik, Theater, Comedy und Feuershows. In Zusammenarbeit mit der Ruhrtourismus und dank der finanziellen Unterstützung der Volksbank Niederrhein, des Moerser Kulturbüros, der Wirtschaftsförderung der Stadt Moers sowie des Stadtteilbüros Neu-Meerbeck freut sich der GMGV in Moers, die Besucher der Extra-Schicht auf Schacht IV an der Zechenstraße 50 mit einem herzlichen Glück auf begrüßen zu dürfen, schreibt der GMGV in einer Pressemitteilung.

Karten für die Extra-Schicht (alle Spielorte inklusive ÖPNV und Shuttlebusse) sind bereits jetzt im Vorverkauf bei der Moerser Stadtinformation, im Onlineshop (www.extraschicht.de) oder an der Abendkasse auf Schacht IV erwerbbar.

Das Programm aller Spielorte der Extra-Schicht wird Anfang Mai veröffentlicht.

