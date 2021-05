SPD Neukirchen-Vluyn macht sich für Schwimmunterricht stark

Neukirchen-Vluyn. Die SPD-Fraktion Neukirchen-Vluyn wendet sich mit einem Schreiben an den Bürgermeister. Er möge sich für Schwimmunterricht für Kinder einsetzen.

Die SPD-Fraktion nimmt das Schwimmen in den Fokus. In einem Schreiben an Bürgermeister Ralf Köpke setzt sie sich dafür ein, dass die Stadt Kontakt zur DLRG aufnimmt. Die Ortsgruppe biete derzeit Eltern und Kindern online Kurse an, in denen den Kindern theoretisch das Schwimmen beigebracht werden soll.

„Seit mehr als einem Jahr ist das Erlernen der Schwimmfähigkeit für Kinder so gut wie unmöglich“, sagt SPD-Chefin Elke Buttkereit. „Unserer Einschätzung nach lässt die Corona-Schutzverordnung und das neu verabschiedete Infektionsschutzgesetz das Schwimmen in kleinen Gruppen unter Kindern zu.“

Um nicht eine Generation von Nichtschwimmern aufwachsen zu sehen, soll geprüft werden, ob die DLRG bereit wäre, Schwimmkurse für Kinder anzubieten. Zudem soll Köpke sich für eine Öffnung des Bades für diesen Zweck einsetzen. Ein Kontakt zur Stadt Kamp-Lintfort könne hilfreich sein. Dort werde ein solches Modell durchgeführt.

