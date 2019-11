Moers. Seit dem Rückzug von Detlef Raabe sucht eine Kommission nach neuen Kandidatinnen und Kandidaten. Am Freitag soll es einen Vorschlag geben.

SPD Moers macht neuen Vorschlag für Bürgermeister-Kandidaten

Die SPD in Moers wählt am kommenden Freitag, 29. November, 18 Uhr im Haus Engeln, Römerstraße 348 auf einer Vertreterversammlung die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlbezirke und die Reserveliste zur Kommunalwahl am 13. September 2020. Nach NRZ-Informationen soll es am Freitag auch einen neuen Vorschlag für eine SPD-Bürgermeisterkandidatin/einen SPD-Bürgermeisterkandidaten geben. Diese Wahl erfolgt Ende Januar. Seit dem Rückzug von Detlef Raabe im Sommer ist eine vierköpfige Findungskommission mit der Suche beauftragt.