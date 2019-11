Moers. Die SPD Moers begrüßt die Einrichtung eines betrieblich unterstützten Kindergartens. Der Standort für eine solche Kita steht schon fest.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SPD Moers lobt Kombi von betrieblicher und offener Kita

Die SPD-Ratsfraktion in Moers steht hinter der geplanten Einrichtung einer betrieblich unterstützten Kindertagesstätte am Krankenhaus Bethanien.

„Bereits im Frühjahr 2018 haben wir die Geschäftsführer der Krankenhäuser, die Geschäftsführerin von „Die Pflege“ und unsere Fachleute aus der Verwaltung zusammen geholt, um gemeinsam darüber zu sprechen“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Atilla Cikoglu. „Dazu wurde uns damals in einem Fachvortrag des Betreibers eine solche Einrichtung detailliert vorgestellt.“

Flexiblere Öffnungszeiten gut für Beschäftigte in der Pflege

Harald Hüskes, Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes: „Wir haben damals das Interesse der Krankenhäuser, die Not vieler im Bereich Pflege Beschäftigter, meist Frauen und oft auch Alleinerziehende, aufgegriffen, um hier in Moers in einer Kita beweglichere und flexiblere Öffnungszeiten anzubieten, die gerade den Beschäftigten in diesem Bereich eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht.“ Die Sozialdemokraten freuen sich, dass nun eine betrieblich unterstützte Kita am Krankenhaus Bethanien entsteht.

Atilla Cikoglu: „Die Einrichtung eines Betriebskindergartens haben wir 2016 abgelehnt, wir wollen eine betrieblich unterstütze Kita, die allen Bürgerinnen und Bürgern offensteht.“