SPD Kamp-Lintfort: Stadt soll einen Heimatpreis einführen

Kamp-Lintfort. Die SPD-Ratsfraktion fordert die Einführung eines Heimatpreises der Stadt Kamp-Lintfort. Wer ihn bekommen kann, wie viel Geld es geben soll.

Auf Antrag der SPD-Fraktion berät der Rat der Stadt Kamp-Lintfort in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 2. Mai, über die Einführung eines Heimatpreises der Stadt. Dieser soll künftig jährlich Ehrenamtlichen und Vereinen im Bereich der Brauchtumspflege verliehen werden können.

„Vom Kloster über den Bergbau bis hin zur Hochschulstadt blicken wir in Kamp-Lintfort auf eine lange und abwechslungsreiche Geschichte zurück. Am Leben erhalten wird diese Geschichte vor allem von Ehrenamtlichen, die in Vereinen aktiv das Brauchtum unserer Stadt fördern und einen wichtigen Teil zur Identitätsstiftung beitragen. Dieses Engagement wollen wir zukünftig, wie in anderen Städten bereits erfolgreich praktiziert, mit der Vergabe eines Heimatpreises würdigen“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Dr. Norbert Thiele.

Der neue Heimatpreis soll mit 5000 Euro dotiert sein und über ein Förderprogramm des Landes NRW refinanziert werden. Die genauen Kriterien und Richtlinien zur Vergabe des Preises sollen unter Berücksichtigung der Landesvorgabe zeitnah von der Stadt ausgearbeitet werden.

