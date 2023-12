SPD Kamp-Lintfort auf neuen Wegen: „Info-Stand reicht nicht“

Kamp-Lintfort Die Politikverdrossenheit wächst. Wie die Kamp-Lintforter Genossen die Bürger künftig erreichen wollen und welche Themen sie 2024 angehen.

Es hat ja vielleicht jahrelang funktioniert, aber das reicht in der heutigen Zeit eben nicht mehr: „Wir bieten Bürgersprechstunden im Rathaus an. Aber da kommt niemand“, stellt Fraktionschef Norbert Thiele fest. Per Mail kämen vielleicht mal Fragen oder Hinweise, aber die Barriere, ins Rathaus zu kommen, sei für die Bürgerinnen und Bürger augenscheinlich zu hoch. Seine Partei fühle sich zwar recht gut vernetzt. „Bei Vereinen oder Kulturveranstaltungen sind wir immer vertreten, übernehmen auch Ämter. Die anderen Fraktionen finden im Gegensatz dazu nicht statt“, analysiert er. Und doch ist da noch Luft nach oben. Das habe die Partei im Rahmen einer Klausurtagung festgestellt.

„Wir müssen uns besser aufstellen. Die Frage ist: Wie erreichen wir die Menschen? Das hat sich geändert. Ein Info-Stand reicht da eben nicht mehr“, erklärt Thiele – natürlich auf mit Blick auf die kommenden Kommunalwahlen. Social Media rückt da in den Fokus. Bis dahin war die Facebook-Seite der SPD Kamp-Lintfort nicht gerade ein Garant für regelmäßige Kracher, sondern wurde eher stiefmütterlich bedient. Und dann ist ja Facebook auch inzwischen eher was für die Älteren, die Jüngeren tummeln sich woanders. „Das müssen wir ausbauen.“ Und zwar mit Blick auf zunehmende Politikverdrossenheit.

Fließender Übergang beim Fraktionsvorstand

Ansonsten, so erklärte Thiele jüngst vor der Presse, sei nun der Wechsel an der Spitze der SPD-Fraktion vollzogen. Nachdem der frühere Vorsitzende Jürgen Preuß seinen Rückzug angekündigt hatte, sollte der Übergang fließend sein. Das sei so mit Preuß verabredet gewesen. Nun legt dieser zum Jahresende seine Ämter in den Ausschüssen nieder. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurden die Nachfolger benannt. Das heißt: Vorsitzender im Stadtentwicklungsausschuss wird Norbert Thiele. „Das war immer so“, erklärt er, „dass der Fraktionsvorsitzende diesen Posten übernimmt.“ Im gleichen Zug legt Thiele den Vorsitz im Kulturausschuss nieder und übergibt an Michael Hänsel.

Zufrieden blickt die Fraktion auf das zu Ende gehende Jahr zurück. In Sachen Eyller Berg sei es gut gewesen, gemeinsam mit den anderen Fraktionen ein Zeichen zu setzen. Es solle ja nicht der Eindruck entstehen, die SPD mache, was sie wolle. Für Gesprächsstoff habe die Gestaltungssatzung der Altsiedlung gesorgt. Hier sei es nach Thieles Meinung darum gegangen, die Bürger zu informieren. Gut sei, dass es bald eine Trinkwasserzapfstelle am Rathaus geben wird. Nach Vorstellung der SPD gehe es nun darum, womöglich die Werbegemeinschaft mit ins Boot zu holen, damit „die Stadt nicht alleine dasteht“, wenn es darum ginge, weitere Stellen in der City anzubieten. Aufmerksamkeit will die Fraktion im kommenden Jahr besonders der Beschattung der City widmen.

