SPD informiert in Moers über Pläne für Deponie Lohmannsheide

Moers. Die Moerser SPD macht die umstrittene Deponie Lohmannsheide zum Thema eines Infostandes in Meerbeck. Die Partei sieht die Pläne äußerst kritisch.

Am Samstag ist die SPD-Ratsfraktion von 8.30 bis 13 Uhr wieder mit ihrem Infostand „AnsprechBar“ unterwegs. Am Marktplatz in Meerbeck informiert sie über den aktuellen Stand der Entwicklung und tauscht sich mit den Moerserinnen und Moersern über die möglichen Auswirkungen der geplanten Deponie Lohmannsheide aus.

Die SPD Moers habe sich bereits in der Vergangenheit mit Sammelunterschriften und Einwendungstextbausteinen für Bürger entschieden gegen die Deponie eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Partei sei der Meinung, dass die geplante Aufschüttung der Mülldeponie zahlreiche Risiken für die Gesundheit der Bewohner sowie die Umwelt mit sich bringe.

Dazu die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anja Reutlinger: „Es droht eine Umweltkatastrophe unbekannten Ausmaßes, wenn durch den Druck einer weiteren Aufhaldung bereits vorhandene Schadstoffe ins Grundwasser gelangen würden. Das Recycling muss dagegen an die erste Stelle rücken.“ Mehr als 60 Prozent dessen, was dort abgelagert werden soll, könne wieder in den Produktionskreislauf eingebracht werden, so Reutlinger.

Für die Anwohnerinnen und Anwohner der Stadt Moers drohe zudem eine starke Zunahme des Lkw-Verkehrs, da die Zufahrtsstraßen der Deponie durch das Stadtgebiet führen, so die SPD weiter. Neben der steigenden Verkehrsdichte würde dadurch auch die Lärmbelastung der betroffenen Stadtteile deutlich zunehmen.

