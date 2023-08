SPD in Neukirchen-Vluyn: „Futterautomat gehört abgebaut“

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn gibt es einen neuen Snackautomaten am Schulzentrum. Vandalen waren schon aktiv. Die SPD stört sich an einem anderen Aspekt.

Der neue Snackautomat am Schulzentrum sorgt in vielerlei Hinsicht für Unmut. Bei Schülerinnen und Schülern, weil der bei ihnen offenkundig beliebte Automat schon drei Tage, nachdem er aufgestellt worden ist, von Vandalen heimgesucht worden ist. Nach Polizeiangaben haben Unbekannte den Automaten am Donnerstagabend gegen 20 Uhr aus der Verankerung gehebelt und die Schrauben so manipuliert, dass sich die Gerätschaft nach vorne geneigt hat und so die Snacks aus den spiralförmigen Kassetten gefallen sind.

Für Unverständnis sorgt der Süßwaren- und Getränkeautomat an der Bushaltestelle aber auch bei der SPD-Fraktion. Dies aus einem anderen Grund. „Geld mag ja geil sein, hier hört der Spaß allerdings auf“, schreiben die Sozialdemokraten in einer Mitteilung an die Redaktion. Und weiter heißt es: „Politik und Verwaltung versuchen seit Jahren gemeinsam - auch unter Beteiligung der Elternschaft - eine bestmögliche Verpflegung an unseren Schulen zu organisieren.“

Dazu gehöre zwingend eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Das sei gerade auch bei heranwachsenden Kindern wichtig. Mit dem Angebot an der Haltestelle sieht die SPD dieses Bemühen ausgehebelt und fordert sehr deutlich: „Dieser Futterautomat konterkariert diesbezüglich allerdings sämtliche Bestrebungen und gehört schnellstmöglich wieder abgebaut.“ Dazu fordere die SPD-Fraktion im Rat der Stadt den Betreiber öffentlich auf.

Darüber hinaus wendet sich die Fraktion mit einer Anfrage an den Bürgermeister. Sie will wissen: „Ist es tatsächlich so, dass es erlaubt ist, solche Automaten in unmittelbarer Nähe der Schulen aufzustellen, ohne dies der Stadt anzuzeigen? Gibt es rechtliche Möglichkeiten, das Aufstellen dieses Automaten in unmittelbarer Nähe der Schule zu untersagen? Ist der Verwaltung bekannt, ob der Betreiber beabsichtigt, derartige Automaten auch an anderen kritischen Orten aufzustellen? Hat der Betreiber in irgendeiner Form versucht, im Vorfeld Kontakt mit der Verwaltung aufzunehmen?“

