SPD Moers: Beliebter Wochenmarkt soll künftig kleiner sein

Moers. In Moers schaut die SPD mit Sorgen auf den beliebten Wochenmarkt in einem großen Stadtteil: Wie sie das Angebot attraktiver machen will.

Die Moerser SPD-Fraktion spricht sich dafür aus, die Marktfläche im Stadtteil Repelen zu verringern. Das geht aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervor.

Man solle die Marktfläche in dem Stadtteil ortsrechtlich neu festsetzen, heißt es in dem Antrag der Partei an die Stadtverwaltung. Man habe über mehrere Wochen und Monate beobachtet, dass immer mehr Marktbeschicker dort fehlen und somit die Fläche an den Markttagen dienstags und freitags nicht komplett ausgelastet wird, sagte die SPD-Ratsfrau Ursula Elsenbruch. Im Bereich Heiermannsweg komme man auf gut zwölf Parktaschen, die faktisch nicht immer durch die Beschicker belegt seien. Somit nehme man dem öffentlichen Verkehr Parkplätze weg.

Die SPD-Fraktion plädiert deshalb laut Mitteilung für eine kleinteilige Verkleinerung der Marktfläche. Das habe auch den Charme, dass mehr ältere Bürgerinnen und Bürger in unmittelbarer Nähe zum Wochenmarkt parken können, um dort ihre Einkäufe zu erledigen, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Atilla Cikoglu.

Der Wochenmarkt in Repelen auf dem Marktplatz an der Lintforter Straße / Ecke Stormstraße findet nach städtischen Angaben dienstags und freitags statt.

