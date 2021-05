SPD-Fraktionschefs vom Niederrhein gegen weiteren Kiesabbau

Bernhard Krebs (SPD Kamp-Lintfort, Birgit Ullrich (SPD Kamp-Lintfort), Elke Buttkereit (Fraktionsvorsitzende SPD Neukirchen-Vluyn), Philipp Richter (Fraktionsvorsitzender SPD Rheinberg), René Schneider (umweltpolitischer Sprecher SPD Landtagsfraktion, Atilla Cikoglu (Fraktionsvorsitzender SPD Moers) und Armin Lövenich (Fraktionsvorsitzender SPD Alpen) vor einem der Orte in Rheinberg-Alpsray, an dem zukünftig voraussichtlich ausgekiest werden soll.

Am Niederrhein. SPD-Chefs aus Kamp-Lintfort, Rheinberg, Neukirchen-Vluyn, Moers und Alpen sprechen sich gegen weiteren Kiesabbau aus und machen einen Vorschlag.

Die SPD-Fraktionsspitzen aus Kamp-Lintfort, Rheinberg, Neukirchen-Vluyn, Moers und Alpen fordern ein Ende des weiteren Flächenfraßes durch den Kiesabbau am Niederrhein. In Rheinberg sind die Fraktionsvorsitzenden jetzt zusammengekommen, um mit dem umweltpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, René Schneider, über Alternativen zum Abbau von Kies und Sand zu sprechen.

„Kieslöcher gibt es am Niederrhein bereits zuhauf. Rund 550 Hektar – also etwa 770 Fußballfelder – sollen hinzukommen“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Das regelt der neue Regionalplan, der gerade nach den Vorgaben der Landesregierung aufgestellt wird.

Politiker warnen vor einem großen Ausmaß von Baggerlöchern

„Kies und Sand werden gebraucht. Unser Verbrauch lässt sich nicht von heute auf morgen von 100 auf 0 schrauben. Aber Kies und Sand wachsen nicht nach, deshalb können wir nicht ewig so weitermachen. Denn dann würde der Niederrhein weiter durchlöchert und von Baggerlöchern übersäht, die am Ende weder Menschen, Landwirtschaft, noch Städte für ihre Entwicklung nutzen können“, sind sich die SPD-Politiker einig.

Und weiter führen sie aus: 214,6 Millionen Tonnen mineralische Bauabfälle gab es nach Angaben des Umweltbundesamtes 2016 in Deutschland. Die Industrie spricht von einer Recyclingquote von fast 90 Prozent.

SPD will die Substituierungsquote als Basis

„Super, so geht Kreislaufwirtschaft – mag man da denken. Doch nach dem Abriss finden nur etwa sieben Prozent des vermeintlichen Baumülls den Weg zurück in ein neues Gebäude“, erklärt René Schneider. Mineralische Abfälle wie Bauschutt würden fast ausschließlich minderwertiger verwertet. Zum Beispiel im Straßenbau.

„Verwertung ist aus unserer Sicht kein Recycling. Die Industrie muss sich für die Zukunft aufstellen und ihre Verweigerungshaltung aufgeben, indem zum Beispiel stets von ausgeschöpften Verwertungsquoten gesprochen wird“, meint der SPD-Fraktionsvorsitzende Philipp Richter, der die Runde nach Rheinberg eingeladen hatte. Und weiter: „Wir sind den kommenden Generationen und unserer Umwelt echtes Recycling schuldig. Damit meinen wir die gleich- oder höherwertige Verwendung der vermeintlichen Abfälle. Wir können damit neue Produkte herstellen, die Kies und Sand ersetzen und weniger Kiesabbau nötig machen.“

Die Fraktionsvorsitzenden Philipp Richter, Elke Buttkereit, Atilla Cikoglu, Armin Lövenich, Jürgen Preuß und René Schneider sind sich einig, dass künftig allein die Substituierungsquote entscheidend ist. Sie sagt aus, wie hoch der Anteil des Bauschutts ist, der nach dem Recycling als Produkt wieder auf den Markt kommt und damit Kies und Sand ersetzen als substituieren kann.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland