Sparkasse im Geisbruch in Kamp-Lintfort wird zur SB-Stelle

Kamp-Lintfort/Duisburg. Die Sparkasse Duisburg kündigt am Freitag an, dass die Geschäftsstelle im Geisbruch zur SB-Stelle wird. Damit gibt es fünf Standorte.

Die Geschäftsstelle der Sparkasse im Geisbruch wird in einen SB-Standort umgewandelt. Das teilt die Sparkasse Duisburg am Freitag mit. „Mit Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat sich nicht nur unser Alltag verändert, sondern auch das Leben in und mit Sparkassen und Banken“, heißt es weiter in der Mitteilung an die Redaktion.

Die Digitalisierung habe mit noch größerer Intensität weiter Fahrt aufgenommen. Zahlreiche Kunden, die bisher eher zurückhaltend das Online-Angebot genutzt hätten, entschieden sich jetzt verstärkt für die Abwicklung der täglichen Bankgeschäfte per Online-Banking, nutzten vermehrt Sparkassencards, Kreditkarten und das jüngst eingeführte Apple Pay zum mobilen und kontaktlosen Bezahlen ohne Bargeld.

„Selbst in den geöffneten Geschäftsstellen wurde lediglich zum Ultimo eine auslastende Kundenfrequenz zur Abwicklung der täglichen Bankgeschäfte festgestellt. Für die Zukunft geht die Sparkasse Duisburg von noch weiter sinkenden Besucherzahlen aus als bereits zuvor schon angenommen“, heißt es weiter.

Es gibt fünf Standorte in Kamp-Lintfort

Vor dem Hintergrund kündigt das Geldinstitut an: Deshalb werden die in der „Vertriebswege- und Standortekonzeption 2022“ für eine Zusammenlegung in den Jahren 2021/2022 ohnehin vorgesehenen und aktuell coronabedingt geschlossenen Geschäftsstellen in einen SB-Standort umgewandelt.

Die Sparkasse Duisburg bleibe weiterhin mit fünf Standorten in Kamp-Lintfort vertreten: das Kompetenz-Center Lintfort auf der Kamperdickstraße sowie die SB-Stellen im Geisbruch, im Niersenbruch, auf der Friedrich-Heinrich Allee und Tor Ost.

Wie das Geldinstitut am Freitag mitteilt, hat der Verwaltungsrat der Sparkasse Duisburg in seiner Sitzung am Donnerstag weitere Entscheidungen in der Umsetzung des in 2015 eingeleiteten „Vertriebswege- und Standortkonzepts 2015-22“ getroffen. In Kamp-Lintfort werden insgesamt 38.500 Kundenkonten geführt, davon 16.500 Girokonten. Bereits im Mai 2015 hat der Verwaltungsrat der Sparkasse Duisburg das umfassende „Vertriebswege- und Standortekonzept 2022“ beschlossen.

Die Beratungen nehmen wieder zu

Um den Belastungen und Anforderungen aus der Corona-Pandemie besser begegnen zu können, wurden Ende März vorsorglich Geschäftsstellen geschlossen. Ab Montag, 24. August, werden die Geschäftsstellen in Meiderich, Homberg und Baerl wieder geöffnet. Am Dienstag, 25. August, öffnen die umgebaute Geschäftsstelle Rumeln-Kaldenhausen und die zum Privatkunden-Center erweiterte und umfassend modernisierte Geschäftsstelle Walsum wieder für den Publikumsverkehr.

Die Kundenberaterinnen und -berater aus den zusammengelegten Geschäftsstellen werden in den aufnehmenden Stellen sicherstellen, dass vertraute Gesichter anzutreffen sind.

„Wir bleiben somit flächendeckend vor Ort“, heißt es weiter. Der Trend zum Rückgang von Besuchen der Geschäftsstellen setze sich fort. Ungebremst sei hingegen die Nachfrage nach persönlichen Beratungsgesprächen oder nach Videoberatungen. Zu Beginn der Corona-Pandemie rückläufig, habe die Nachfrage nach Beratungsgesprächen den Vor-Corona-Stand längst wieder erreicht und an einigen Stellen inzwischen sogar überschritten.

„Ein Umstand, der zeigt, dass die Entscheidung aus 2015, auf große Kompetenz- und Privatkunden-Center mit dem Leistungs- und Beratungsangebot einer Hauptstelle in jedem der sieben Duisburger Stadtbezirke und in Kamp-Lintfort zu setzen, genau richtig war“, erläutert hierzu der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Duisburg, Dr. Joachim Bonn.

Nach Umsetzung der Maßnahmen bleibe die Sparkasse mit 22 personenbesetzten Geschäftsstellen, 28 SB- und 7 GAA-Standorten der größte und flächendeckendste Anbieter von Finanzdienstleistungen in Duisburg und Kamp-Lintfort. Es gebe somit 57 Standorte in Duisburg und Kamp-Lintfort.