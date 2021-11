Foto: Sparkasse / am Niederrhein

Mirjana Greve ist seit September Auszubildende bei der Sparkasse am Niederrhein.

Knete für die Fete Sparkasse am Niederrhein gibt wieder Knete für die Fete

Neukirchen-Vluyn/Moers. Die Sparkasse am Niederrhein ruft in Moers und Umgebung wieder Abschlussklassen zum Videowettbewerb auf. Das Voting gibt’s dann auf Youtube.

Es ist noch gar nicht lange her, da machte Mirjana Greve ihr Abitur. Seit September ist sie Auszubildende bei der Sparkasse am Niederrhein. Die 19-Jährige ist in prominenter Rolle auf den Plakaten und den Flyern zu sehen, die vom Start der nunmehr achten Staffel von „Knete für die Fete“ künden. Das teilt die Sparkasse mit.

Beim Videowettbewerb der Sparkasse können alle Abschlussjahrgänge von weiterführenden Schulen in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten teilnehmen. Zu gewinnen sind 1000, 750 und 500 Euro. Mirjana Greve: „Das Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, für jedes eingereichte Video gibt‘s 100 Euro.“

Am Videowettbewerb darf pro Abschlussjahrgang und Schule ein Team teilnehmen. Das dreht ein maximal fünfminütiges Video. Der Film kann bis zum 31. Januar 2022 auf der Aktionsseite der Sparkasse hochgeladen werden. Am 4. Februar beginnt das Online-Voting auf dem YouTube-Kanal der Sparkasse.

Bis einschließlich 18. Februar wird jedes Like gezählt. Diese Voting-Rangliste wird dann mit der Rangliste einer Jury verrechnet, um die Platzierungen zu ermitteln. Die Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular finden sich auf der Homepage der Sparkasse am Niederrhein. „Einfach Knete ins Suchfeld eingeben“, sagt Mirjana.

Weitere Informationen: 02841/2062415, auf WhatsApp: 0172/7609322, E-Mail knetefuerdiefete@sk-an.de.

