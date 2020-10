Sozialkaufhaus in Kamp-Lintfort wegen Corona geschlossen

Das Kaufhaus der Diakonie am Prinzenplatz ist vorübergehend geschlossen. Grund: Eine Mitarbeiterin des KadeDi ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Wie der Geschäftsführer der Diakonie Duisburg, Udo Horwat, auf Anfrage erklärte, ist das positive Testergebnis am Mittwoch der vergangenen Woche bekannt geworden. Die Diakonie wartete erst gar nicht auf Anweisungen des Kreisgesundheitsamtes, sondern reagierte sofort, schloss das Haus noch am selben Tag und schickte alle acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne. Die Ergebnisse ihrer Tests liegen nach Auskunft des Kreises Wesel noch nicht vor. Zudem werden die Kontakte im Umfeld der Mitarbeiter zurückverfolgt.

Einen Anlass, Kunden ebenfalls einen Corona-Test zu empfehlen, die beispielsweise Anfang vergangener Woche das KadeDi besucht haben, sieht der Kreis nicht. Da in dem Kaufhaus – wie in allen Geschäften – Maskenpflicht gelte und es so „keine Kontakte ersten Grades“ gegeben habe, sei eine Ansteckung unwahrscheinlich, so ein Sprecher des Kreises.

Das KadeDi wird mindestens bis zum Ende dieser Woche geschlossen bleiben. Eröffnet wurde es im Dezember 2018 als eines von sieben Sozialkaufhäusern, die die Diakonie Duisburg unter anderem in Duisburg und Rheinhausen betreibt. In Kamp-Lintfort sind die Grafschafter Diakonie und die Tuwas-Genossenschaft mit im Boot.

Auf einer Verkaufsfläche von 650 Quadratmetern bietet es seinen Kunden beispielsweise gebrauchte und gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Haushaltswaren, Bücher oder Filme, auch Spielzeug gibt es hier zu niedrigen Preisen. Das Angebot werde in Kamp-Lintfort gut angenommen, sagt Geschäftsführer Udo Horwat: „Wir sind zufrieden.“ Nach der sechswöchigen Schließung im Zuge des Lockdowns im Frühjahr sei der Betrieb wieder gut angelaufen. Die aktuelle Schließung sei um so bedauerlicher, aber unvermeidbar.