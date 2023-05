Freibad-Saison: Moers öffnet Solimare und Bettenkamper Meer

In Moers kann man sich auf den Beginn der Freibadsaison – wie hier im Naturfreibad Bettenkamper Meer – freuen.

Moers. Endlich ist es soweit: Enni hat den Öffnungstermin für das Solimare und Bettenkamper Meer bekanntgegeben. So teuer sind die Eintrittspreise.

Die Wetterfrösche haben ihre Regenjacken und Pullis eingemottet. Für die kommende Woche versprechen sie Sonnenschein, Temperaturen über 20 Grad und damit endlich Freibadwetter. So öffnet die Enni Sport & Bäder ab Montag, 22. Mai, das Solimare und das Naturfreibad Bettenkamper Meer.

„Nach der durchwachsenen Witterung in den vergangenen Wochen haben auch wir den Saisonbeginn herbeigesehnt. Die Einrichtungen und unser Team sind längst startklar und freuen sich darauf, kleinen und großen Badegästen viel Spaß zu bereiten“, sagt Bereichsleiter Benjamin Beckerle in einer Pressemitteilung der Enni.

Das Bettenkamper Meer öffnet ab Montag täglich von 14 bis 20 Uhr, an Wochenenden sowie in den Sommerferien geht’s schon ab 10 Uhr los. Im Solimare ist der Sprung ins Wasser bis September täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr möglich. Am Pfingstwochenende gelten Feiertagsöffnungszeiten. Die Eintrittspreise liegen im Bettenkamp für Kinder über einem Meter Körpergröße und Erwachsene bei 3,20 Euro. Im Solimare bezahlen Kinder 3,20 Euro und Erwachsene 5,40 Euro.

Tickets gibt es online auf www.enni.de. Kartenautomaten werden zudem in Kürze in Betrieb genommen.

