Sondereinsatz in Moers: Polizei erwischt mutmaßliche Diebe

Moers/Kreis Wesel. Bei Einsätzen an Kriminalitätsschwerpunkten in Moers gehen der Polizei mehrere mutmaßliche Diebe ins Netz - Drogen finden die Beamten auch.

Vier Strafverfahren eingeleitet, Betäubungsmittel und Diebesgut sichergestellt, eine Blutprobe – das ist die Bilanz eines weiteren Sondereinsatzes im Rahmen der „Aktion sicher leben“ der Kreispolizei in Moers.

Seit Beginn des Jahres starten die Beamten in unregelmäßigen Abständen solche Sondereinsätze, an der sich alle Abteilungen einer Wache beteiligen. „Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität“ lautet das Ziel solcher Aktionen, bei denen sowohl tagsüber als auch nachts Kriminalitätsschwerpunkte kontrolliert werden, Orte, an denen immer wieder gedealt wird und „Plätze, an denen sich die Bürgerinnen und Bürger unwohl fühlen“, wie ein Polizeisprecher erläutert.

Am Dienstagabend und in der Nacht war ein gutes Dutzend Beamtinnen und Beamte – einige in Zivil – in Moers unterwegs. Prompt beobachteten sie einen 35-jährigen Mann gegen 21.50 Uhr beim Ladendiebstahl. Als der Moerser den Laden eines Discounters an der Römerstraße verließ, sprachen die Polizisten ihn an kontrollierten ihn. Sowohl in der Jacke als auch in der Hose des Mannes befand sich diverses Diebesgut, das sichergestellt wurde. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Er wurde nach Personalienfeststellung vor Ort entlassen.

In Repelen überprüften die Beamten zwei polizeibekannte Männer (33, 41 Jahre) aus Moers, wie es im Bericht der Behörde heißt. Sie stehen im Verdacht, vier Fahrräder gestohlen zu haben, die sich in ihrer unmittelbaren Nähe befanden. Bei einem von beiden wurde zudem Amphetaminpaste aufgefunden. Die Fahrräder sowie das Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher.

Schließlich wurde noch einem Autofahrer eine Blutprobe entnommen, weil er, so die Polizei, unter Drogeneinfluss stand.

