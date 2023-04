Solimare in Moers: Warum die Laternen auch tagsüber leuchten

Moers. Der Parkplatz am Solimare in Moers wird umfassend umgebaut. Auch die Beleuchtung wird erneuert. Über Ostern bleiben die Laternen an. Die Gründe.

Der Parkplatz am Freizeitstandort Solimare bekommt eine umfassende Frischekur. Derzeit schreiten die Arbeiten voran, teilt die Enni-Unternehmensgruppe mit. Auf der Fläche setzt Enni gesetzliche Auflagen zum Gewässerschutz um; das Areal bekäme im Auftrag der Stadt Moers auf einer Fläche von rund 31.000 Quadratmetern auch eine neue Parkfläche inklusive einer komplett neuen Ausleuchtung, heißt es weiter in den Ausführungen des Unternehmens.

Da die Straßenbeleuchtung im Zuge der Bauarbeiten demontiert werden musste und die neuen LED-Leuchten derzeit Lieferverzug haben, betreibt Enni im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht derzeit vorsorglich eine provisorische Beleuchtungsanlage mit einem Notstromaggregat. Da dies nicht automatisiert geschaltet werden kann, werden die Laternen am Osterwochenende im Dauerbetrieb auch tagsüber leuchten.

Sobald das Material da ist, will Enni die neuen LED-Beleuchtungskörper möglichst schon in der kommenden Woche installieren und das Provisorium so wieder aufheben, heißt es abschließend in der Mitteilung an die Redaktion.

