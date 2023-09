So wird der Weihnachtsmarkt im Zechenpark in Kamp-Lintfort

Der Weihnachtsmarkt im Zechenpark in Kamp-Lintfort geht in die dritte Runde.

Kamp-Lintfort. Der Weihnachtsmarkt im Zechenpark in Kamp-Lintfort geht in die dritte Runde. Wann genau er stattfindet und was Besucher erwartet.

Der Weihnachtsmarkt im Zechenpark geht in die dritte Runde: Los geht es am Donnerstag, 30. November, 18 Uhr. Die Planungen dazu laufen bereits seit April dieses Jahres, teilt die Stadt in einer Mitteilung an die Redaktion mit. Die Veranstalter mo.event und die Stadt Kamp-Lintfort freuen sich erneut auf zahlreiche Gäste, heißt es. Die insgesamt 28 Hütten sind bis auf eine Fünf-Meter-Hütte am ersten Wochenende bereits alle vergeben. Interessierte Ausstellerinnen und Aussteller können sich hierfür gerne noch bei Susanne Toussaint (02842912419) melden. Auch einige neue Aussteller sind in diesem Jahr dabei.

Die Auswahl der Stände auf dem Weihnachtsmarkt im Zechenpark ist groß: von Strick- und Näharbeiten, Modeaccessoires, Dekoration, Floristik über Holzarbeiten, Kerzen, Kunst und allerlei Geschenkartikel, gibt es viel zum Stöbern und Schenken. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Wie auch in den vergangenen Jahren wechseln zahlreiche Anbieter zwischen dem ersten und zweiten Wochenende, „sodass sich auch ein mehrfacher Besuch lohnt und das Angebot variiert“, so die Stadt in der Mitteilung. Die Auswahl ist groß: von Strick- und Näharbeiten, Modeaccessoires, Dekoration, Floristik über Holzarbeiten, Kerzen, Kunst und allerlei Geschenkartikel, gibt es viel zum Stöbern und Schenken. Auch das gastronomische Angebot lädt zum Verweilen ein: Süßes und Herzhaftes wird an den verschiedenen Ständen angeboten. Dazu zählen beispielsweise Schinkenbraten, Flammkuchen, Reibekuchen, Backfisch, gebratene Champignons und Crêpes.

Bands und Orchester spielen auf der Bühne beim Weihnachtsmarkt im Zechenpark in Kamp-Lintfort

Um den Besucherinnen und Besuchern den Aufenthalt so kurzweilig und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, bietet das Veranstaltungsteam neben dem täglichen Bühnenprogramm noch weitere Highlights als Rahmenprogramm an. Verschiedene Bands und Orchester bespielen täglich die Bühne. Es werden nicht nur Weihnachtslieder gespielt, sondern auch rockige Klänge zu hören sein. Die genauen Auftrittszeiten werden noch bekannt gegeben.

Die Fördergemeinschaft für Bergbautradition bietet beim Weihnachtsmarkt im Zechenpark in Kamp-Lintfort täglich Turmfahrten und Führungen auf den Förderturm von Schacht 1 an. Im vergangenen Jahr sind sie, wie auf dem Bild zu sehen, über den Weihnachtsmarkt marschiert. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition Linker Niederrhein e.V. bietet täglich Turmfahrten und Führungen auf den Förderturm von Schacht 1 an. Die Gäste können aus 70 Metern Höhe den Niederrhein und die Industrielandschaft des Ruhrgebiets weit überblicken. Für die kleinen Gäste wird es zudem wieder ein Kinderkarussell geben.

Öffnungszeiten: 30. November bis 3. Dezember, 7. bis 10. Dezember: Donnerstag: 18-21 Uhr, Freitag: 16-21 Uhr, Samstag: 14-21 Uhr, Sonntag, 12-20 Uhr

