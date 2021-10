So sieht es in der neuen THW-Halle in Moers aus.

Moers So wichtig ist die neue Halle für das THW in Moers

Moers. Beim Technischen Hilfswerk in Moers war die alte Fahrzeughalle zu klein geworden. Die neue Halle bietet mehr Platz und hat symbolische Bedeutung.

Vorwärts haben einige der neuen Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks (THW) Moers noch gerade so in die alte Fahrzeughalle auf dem Dienststellengelände an der Homberger Straße gepasst. Doch die Flotte wurde in den letzten Jahren nach und nach erneuert und modernisiert – und damit fingen die Probleme an: Weil die Einsatzfahrzeuge immer größer und vor allem höher wurden, konnten sie in der Halle weder vorwärts, noch rückwärts untergestellt werden.

Die Halle war zu klein, die Tore, um überhaupt reinfahren zu können, zu niedrig. „Wir mussten in den letzten zehn Jahren viel improvisieren. Die Moerser Feuerwehr hat uns auch Asyl gewährt. Unseren neusten Lkw durften wir ein Jahr lang in ihrer Fahrzeughalle unterstellen“, erklärte Kai Feige, Ortsbeauftragter des THW Moers.

In die stattliche neue THW-Halle passen bequem fünf Fahrzeuge. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Damit ist jetzt Schluss: Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wurde am Samstag die neue Fahrzeughalle hinter dem bestehenden Gebäudekomplex eingeweiht. Dafür kamen die THW-Mitglieder und einige Politikerinnen und Politiker in einer kleinen Feierstunde zusammen. Fünf neue Stellplätze bietet die neue Halle. Für kleinere Fahrzeuge wird die alte Halle weiterhin genutzt.

Zwölf Fahrzeuge kann das THW nun trocken und sicher unterstellen. Weil das Technische Hilfswerk eine Bundesbehörde ist, wurde die Halle vom Bund gebaut. Das THW ist Mieter. „Ich sehe den Bau der neuen Halle auch als Aufwertung unserer ehrenamtlichen Arbeit und als Grundstütze, um weiterzumachen. Man hat in den letzten Monaten gesehen, dass man uns genauso braucht wie die Feuerwehr“, so Feige.

Auf die Hochwasserkatastrophe und die damit verbundenen Einsätze des THW Moers wurde am Samstag ebenfalls zurückgeblickt. 3522 Einsatzstunden haben 46 Helfer aus Moers vor allem im Swisttal abgeleistet. Sie übernahmen überwiegend die Rettung von Personen und pumpten Wasser ab.

Nach der Flutkatastrophe im Sommer kamen mehr Interessenten

Insgesamt 129 aktive Mitglieder zählt der Ortsverband derzeit. Zwölf weitere absolvieren aktuell die Grundausbildung. „Wir sind gut aufgestellt. Nach den Starkregenereignissen hatten wir einen guten und deutlich stärkeren Zulauf als sonst. Es ist immer wieder erstaunlich, dass die Menschen nach Katastrophen ihr Interesse fürs THW entdecken“, sagte Zugführer Harald Auding.

Wie wichtig das Technische Hilfswerk ist, betonte auch der zweite stellvertretende Landrat Heinrich Friedrich Heselmann: „Der Kreis Wesel erlebt das THW seit vielen Jahren als einen der wichtigsten Bestandteile zur Gefahrenabwehr. Die gute Zusammenarbeit zeichnet sich durch die kompetenten Mitarbeiter aus“, betonte er.