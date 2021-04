Das neue Impfzentrum in Moers ist seit Montag in Betrieb.

Corona in Moers So verlief der Start am neuen Impfzentrum in Moers

Moers. Seit Montag gibt es im neuen Impfzentrum in Moers die Schutzimpfung gegen das Coronavirus. Bis zu einem Zeitpunkt sind Termine schon ausgebucht.

Am Montag wurden nach Angaben des Kreises Wesel in Moers bereits 434 Menschen geimpft, auch die Mitarbeitenden des Standortes haben eine Impfung erhalten. Bis zum Ende des Monats sind dort alle Termine ausgebucht.

Weitere Termine schaltet die Kassenärztliche Vereinigung nach und nach frei. Zunächst finden in Moers ausschließlich Impfungen mit Biontech statt. Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund ihres Alters impfberechtigt sind, erhalten Informationen zu Terminbuchungen ausschließlich über die KVNo (0800 116117 01 / www.116117.de).

„Laut Erlasslage muss der Kreis Wesel mit seinem Impfzentrum Kapazitäten in Höhe 1700 Impfungen pro Tag darstellen. Allein am Standort Wesel schaffen wir es allerdings, täglich bis zu 2200 Impfungen durchzuführen. Dennoch sind die zusätzlichen Impfkapazitäten dringend erforderlich, um das Impfgeschehen noch dynamischer zu machen. Ich freue mich, dass der Start in Moers dank der guten Organisation und der Flexibilität aller Beteiligten so reibungslos verlaufen ist“, so Landrat Ingo Brohl.