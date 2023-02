Rosenmontagszug So verläuft der Rosenmontagszug in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Die beiden Karnevalsgesellschaften KG Blau-Weisse Funken und die Neukirchen-Vlü-Ka-Ge laden zum Rosenmontagszug. Das ist der Streckenverlauf.

Die Narren und Jecken jubeln: „Der Rosenmontagszug kann wieder stattfinden!“ Die beiden Karnevalsgesellschaften KG Blau-Weisse Funken Neukirchen-Vluyn und die Neukirchen-Vlü-Ka-Ge Rot-Weiss laden gemeinsam dazu ein.

Bereits um 11 Uhr stellen sich die Wagen und Fußgruppen am Neukirchener Ring auf, bevor der Zug sich pünktlich um 13.11 Uhr in Bewegung setzt. Dabei nimmt er folgenden Weg: Jahnstraße, Nordstraße, Mittelstraße, Hans-Böckler-Straße (Rathaus), Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Max-von-Schenkendorf-Straße, Bendschenweg, Hartfeldstraße, Vluyner Südring bis Vutzkreisel, Niederrheinallee (Richtung Kulturhalle), Auflösung am Springenweg Der Zug endet gegen 17 Uhr am Springenweg.

Wegen der Auflösung des Zuges im Vluyner Ortskern wird dieser ab 14 Uhr bis etwa 18 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Um eine Behinderung des Karnevalszuges zu vermeiden, werden für diesen Tag auf der genannten Wegstrecke Halteverbote eingerichtet. Die Baustelle am Bendschenweg wird ab 13. Februar aufgehoben. Nach Karneval bis Ende März ist die Baustelle wieder in Betrieb.

Das Ordnungsamt weist zudem auf die Jugendschutzkontrollen im gesamten Stadtgebiet hin. Diese führen am Rosenmontag Polizei, Jugendamt, Ordnungsamt und den Veranstaltern durch.

